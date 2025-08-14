Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U BEOGRADU

Najavljena zajednička sjednica vlada RS i Srbije: Poznat datum održavanja

Prethodna zajednička sjednica vlada Srbije i RS održana je 8. juna prošle godine

Vučić i Dodik. Srna

A. O.

14.8.2025

Zajednička sjednica vlada RS i Srbije bit će održana 12. septembra u Beogradu, a to je potvrdio je predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik.

- Tada će biti održana i sjednica Savjeta za saradnju RS i Srbije - rekao je Dodik za ATV nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Petnaestog septembra u Srbiji i RS obilježava se "Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave".

Prethodna zajednička sjednica vlada Srbije i RS održana je 8. juna prošle godine kada je usvojena "Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda". 

# VLADA RS
# SJEDNICA
# VLADA SRBIJE
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.