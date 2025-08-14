Najavljena zajednička sjednica vlada RS i Srbije: Poznat datum održavanja

Zajednička sjednica vlada RS i Srbije bit će održana 12. septembra u Beogradu, a to je potvrdio je predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik.

- Tada će biti održana i sjednica Savjeta za saradnju RS i Srbije - rekao je Dodik za ATV nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Petnaestog septembra u Srbiji i RS obilježava se "Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave".

Prethodna zajednička sjednica vlada Srbije i RS održana je 8. juna prošle godine kada je usvojena "Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda".