Drama na Olimpijskom bazenu Otoka: Sumnja na trovanje hemikalijama, jedna osoba završila u bolnici

Na Olimpijskom bazenu Otoka došlo do prekida svih aktivnosti nakon što je, prema prvim informacijama, tokom dezinfekcije objekta navodno došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava.

Prostorije su morale biti ispražnjene i temeljno provjetrene kako bi se uklonile hemikalije, a nikome nije dozvoljen ulazak unutar kompleksa dok traje uviđaj i istražne radnje radi utvrđivanja tačnih okolnosti događaja.

Prema izvorima s bazena, jedan mladić je prebačen na Klinički univerzitetski centar u Sarajevu zbog sumnje na trovanje hemikalijama.

Portal "Avaza" kontaktirao je Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo, odakle su potvrdili da su na teren poslane policijske ekipe, ali da za sada nemaju dodatnih informacija.

Na društvenim mrežama pojavile su se i kritike upućene direktoru Olimpijskog bazena Otoka Avdiji Hasanoviću (NiP), uz tvrdnje da je incident “još jedan dokaz kritično lošeg upravljanja Bazenom Otoka”.