Anketa / Pitali smo mještane Jablanice šta misle o skupu ispred Gradske džamije, evo šta su poručili

Oko desetak pristalica Sanina Muse danas se okupilo ispred džamije u Jablanici, a lokalni imam zamolio je da napuste dvorište Gradske džamije.

Kako je ranije bilo najavljeno, danas se u Širokom Brijegu trebalo okupiti oko 1.000 muslimanskih vjernika. Povodo toga je, kako je Musa izjavio „zaštiti čast jedne muslimanke i potencijalno zaštiti muslimanke ubuduće“.

Ekipa „Avaza“ danas je posjetila Jablanicu gdje smo razgovarali sa mještanima. Mnogi od njih nisu bili ni upućeni o održavanju skupa, druge nije zanimala ova tema, a treći su bili u strahu da prokomentarišu bilo šta.

Ipak, ima i onih koji su mišljenja kako vjeru treba praktikovati na mjestima predviđenim za to.