Anketa / Pitali smo mještane Jablanice šta misle o skupu ispred Gradske džamije, evo šta su poručili

Oko desetak pristalica Sanina Muse danas se okupilo ispred džamije u Jablanici, a lokalni imam zamolio je da napuste dvorište Gradske džamije.
Kako je ranije bilo najavljeno, danas se u Širokom Brijegu trebalo okupiti oko 1.000 muslimanskih vjernika. Povodo toga je, kako je Musa izjavio „zaštiti čast jedne muslimanke i potencijalno zaštiti muslimanke ubuduće“.
Ekipa „Avaza“ danas je posjetila Jablanicu gdje smo razgovarali sa mještanima. Mnogi od njih nisu bili ni upućeni o održavanju skupa, druge nije zanimala ova tema, a treći su bili u strahu da prokomentarišu bilo šta.
Ipak, ima i onih koji su mišljenja kako vjeru treba praktikovati na mjestima predviđenim za to.
Podsjetimo, kako je danas saopćeno iz FUP-a, u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Sarajevu, obavljen je razgovor sa Saninom Musom, osobom koja je prethodnih dana najavljivala odlazak u Široki Brijeg sa još hiljadu osoba kako bi obavili vjersku molitvu, a u znak protesta jer je u prethodnom periodu jednoj ženi u tom gradu zabranjeno obavljanje molitve na javnom mjestu.
- Imajući u vidu da je nadležna PU Široki Brijeg MUP-a ZHK dostavila pismenu obavijest Federanoj upravi policije da je istima zabranjeno okupljanje, Federalna uprava policije je navedeno lice pozvala na informativni razgovor kako bi ga upoznali s navedenom odlukom, odnosno da isti odustane od namjere odlaska u Široki Brijeg. Obzirom da su određeni mediji prenijeli informaciju da je lice Sanin Musa priveden, odnosno lišen slobode, obaviještavamo javnost da isti niti je lišen slobode, niti je privreden, nego je u skladu sa odredbama člana 15. Zakona o policijskim službenicima FBiH, isti pozvan na obavljanje razgovora o navedenom događaju – navedeno je u zvaničnom saopćenju FUP-a.
Policija u Širokom Brijegu ranije je donijela odluku o zabrani planiranog okupljanja, pozivajući se na sigurnosne razloge.
Iako smo razgovarali sa predsjednikom medžlisa Islamske zajednice u Jablanici Jasminom Hujdurom, javno nije želio govoriti o ovoj temi kao ni glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Jablanica Ekrem-ef. Hodžić.
Danas je na terenu bilo nekoliko policijskih službenika i vozila, a do incidenata nije došlo.
