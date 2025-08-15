Stanje na putevima: Intenzivan saobraćaj u poslijepodnevnim satima

Zadnji radni dan u ovoj sedmici očekuje se pojačana frekvencija vozila na svim važnijim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, kao i na većini graničnih prelaza. Posebno će intezivan saobraćaj biti u poslijepodnevnim satima.

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Ostali učesnici u saobraćaju (pješaci, biciklisti, motociklisti, korisnici električnih romobila..) trebaju, također, da budu oprezni i da poštuju sve propise.

Sanacioni radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na prelazima: Izačić, Zupci I Deleuša kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelzima zadržavanja su od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).