Borenović: "Imam osjećaj da SNSD priprema strategiju, Dodik će sve uraditi da sačuva stranku"

Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović je za Federalnu televiziju komentarisao aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.

Jedna od glavnih tema bili su potencijalni prijevremeni izbori za predsjednika RS-a, koji bi se trebali raspisati ako Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdi odluku CIK-a.

Važniji su opći izbori

Borenović je istakao ako dođe do prijevremenih izbora, on bi prvo sačekao konkretizaciju.

- U svakom slučaju, vjerujte da su mi, kada smo razgovarali o tome na predsjedništvu partije, govorili da je zaista besmisleno ići na izbore koji se moguće neće ni desiti, koji mogu biti osporavani i koji na neki način će biti samo tu za nekoliko mjeseci. Danas je mnogo važnije kako i na koji način ići na one velike opće izbore 2026. godine u oktobru, koji će biti sudbonosni za budućnost i Republike Srpske, ali i za normalizaciju odnosa unutar BiH - rekao je Borenović.

U odgovoru na pitanje možemo li govoriti o jedinstvu u PDP-u, kazao je da PDP postaje jedna od vrlo snažnih, najjačih političkih partija u RS, Bosni i Hercegovini.

- Ako to pokazuju posljednja istraživanja, vidimo da se svi bave PDP-om. To je dobar znak da naši stavovi i razmišljanje dolaze do neke vrste političke polemike i s te strane što se tiče PDP-a, jedinstvo postoji i naravno način kako dolazimo do tog jedinstva. Mogućnost da svako iznese svoje stavove i znate da mi u PDP-u gajimo neku vrstu unutrašnje demokratije - dodao je.

Borenović je istakao da jedini koji je ušao u tu institucionalnu pravosudnu kolotečinu je Milorad Dodik i SNSD.

- On je potpuno priznao sve institucije Bosne i Hercegovine. O tome niko ne priča. Ali vi morate znati da je Milorad Dodik priznao i Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine, i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, i Centralnu izbornu komisiju da poštuje odluke da ide sa apelacijom na dalje i ka Evropskom sudu za ljudska prava, na taj način priznao je i evropske institucije. Milorad Dodik samo još verbalno nije priznao institucije - rekao je Borenović.

Istakao je i da se osjeti jedna velika nesigurnost kod Dodika.

- On će vjerovatno sve pokušati uraditi da sačuva stranku, jer zna da mu je to garancija bilo kakvog političkog opstanka ili, kažem, nekog tog opstanka na političkoj sceni ove zemlje, ali ja imam osjećaj da se SNSD sprema za izbore - rekao je potpredsjednik PDP-a.

Velika očekivanja

U odgovoru na pitanje da li Dodik uzalud lobira kod stranaca, kod stranih zvaničnika ko je na njegovoj strani, kazao je da je očekivao više.

- Očekivao sam mnogo više drame pa čak i nekih konkretnih poteza od strane vladajućeg SNSD-a. Morate znati da svako na neki strateški način razmišlja kako doći do tog cilja. Do tog cilja je potrebno da budemo jedinstveni. Ja mislim da ćemo biti dovoljno mudri i vidjeti ko je taj najbolji. Imam osjećaj da SNSD priprema strategiju i da se priprema i za sve izborne procese u narodnom periodu - istakao je Borenović.

U odgovoru na pitanje treba li zaista građanima Republike Srpske referendum, kazao je da je ta tema toliko besmislena zaista da je suvišno o tome pričati.

- Koristi se prije svega 20 godina od strane Dodika kao neka vrsta političkog blefa, ali isto tako za dodvoravanje svojoj političkoj javnosti, ali i plašenje stranaca. Nekad mu je davalo rezultate, iako smo mi iz opozicije u ranoj fazi rekli da je to apsolutno degradiranje jednog mehanizma koji se u svakoj zemlji koristi vrlo rijetko za neka ključna pitanja - rekao je Branislav Borenović za FTV.

Zanimljivo je da Igor Crnadak, jedan od najagilnijih kadrova PDP-a ima drugačije gledište, koje vidno odstupa od Borenovića, a naročito od predsjednika stranke Draška Stanivukovića.