Gradonačelnik Stoca tvrdi: "Bošnjaci ovdje nisu diskriminirani, problem su zakonska rješenja"

Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca, tvrdi da Bošnjaci nisu diskriminirani u Stocu.

Smatra i kako se Stolac nalazi u mirnim političkim vodama i da je spomenuti narativ "proizvod neformalnih skupina i određenih pojedinaca".

Podsjetimo da je jedan od problema jer je gradonačelnik Stoca potpisao odluku o dodjeli parcele za harem, a kasnije je poništio uz objašnjenje da su neke katastarske čestice državno zemljište.

- Nažalost, rekao bih da ono što se dogodilo u Mostaru, jedan prijepor, polako se prebacivao i na Stolac. (Problem) proizlazi iz nekih zakonskih rješenja gdje je visoki predstavnik u svoj ovoj borbi i Bošnjaci da zaštite državnu imovinu, došlo do stvaranja ove nelagodne situacije, kako za nas tako i za Bošnjake u Stocu - istakao je on.

Ističe da, ono što su prostorno namijenili da bude harem, nije moguće zbog djelovanja određenih sudskih presuda Kantonalnog suda "koji je zauzeo stav da sa svime mora upravljati država, ali tek onda kada se donese Zakon o državnoj imovini".

- Tako da smo svi trenutno u blokadi, a samim time i mjesto na kojem je trebao biti harem. Dakle, to je čisto pravno pitanje, nikakva politika - kazao je Bošković za TV HB, dodajući da "određeni pojedinci čitavu priču koriste i za svoje političke kampanje" za nadolazeće izbore koji će se održati 2026. godine.

Smatra da je to bio alarm za sve jedinice samolokalne uprave u ovom kantonu da ne mogu raspolagati građevinskim zemljištem.

- Preciznije rečeno, oni ne mogu provoditi svoju ustavnu kategoriju, a to je da rješavaju stambena pitanja svojih građana, da donose stambenu politiku, da upravljaju prostorom i slično. Ovim činom, da bi danas nekom dodijelili ili prodali zemljište, moramo kupiti privatno zemljište, pretvoriti ga u građevinsko i tek ga onda prodati - objašnjava Bošković.

Visoki predstavnik je, smatra on, izmijenio Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom 2022. godine i građevinsko zemljište izuzeo iz državnog vlasništva i precizirao što je sve državna imovina.