MUP-u BPK Goražde isporučena dva višenamjenska oklopna vozila “Roshel Senator”

Upravi policije MUP-a BPK Goražde isporučena su dva višenamjenska borbena oklopna vozila "Roshel Senator", čiju je nabavku, na zahtjev menadžmenta Uprave policije i Ministarstva za unutrašnje poslova BPK Goražde, finansirala Vlada Federacije BiH. Vrijednost isporučenih vozila je 2,7 miliona KM.

Prema riječima portparola Uprave policije MUP-a BPK Goražde Jasenka Hadžića, radi se o vozilima koja imaju kapacitet osam sjedišta i balističku zaštitu B7.

- Ova borbena oklopna vozila koriste najbolje policijske agencije na svijetu i pored MUP-a KS i MUP-a TK, Uprava policije MUP-a BPK Goražde od danas posjeduje ova dva vrijedna borbena oklopna vozila. Vozila će se koristi za patrolne i izviđačke misije, transport i podršku Jedinici za podršku, kao i za specijalne operacije, antiterorističke operacije u različitim vremenskim uvjetima, te za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu – kazao je Hadžić.

Dodaje da policijski komesar i ministar unutrašnjih poslova nastavljaju aktivnosti oko nabavke opreme I materijalno – tehničkih sredstava za pripadnike policije u Goraždu.

- Ovim putem u ime Ministarstva za unutrašnje poslova i Uprave policije MUP-a BPK Goražde zahvaljujemo se Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova BiH – ističe Hadžić.