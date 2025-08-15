Pripreme za novu školsku godinu u BPK: Besplatni udžbenici i pribor za prvačiće

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u saradnji sa osnovnim i srednjim školama vrši pripreme za početak nove školske godine.

Predstavnica ministarstva Amira Borovac napominje da će nova školska godina biti u znaku reformskih procesa, te će plan i program biti prilagođeni kurikulumu.

- Ministarstvo radi u punom kapacitetu sa osnovnim i srednjim školama i očekuje nas niz priprema koje se prije svega ogledaju u reformskim procesima i brojnim edukacijama Pedagoškog zavoda BPK, kako bi od 1. septembra počeli nesmetano raditi po novom nastavnom planu i programu odnosno kurikulumu – istakla je Borovac.

Novi udžbenici

Dodaje da će resorno ministarstvo ove godine obezbjediti nove udžbenike i školski pribor za sve prvačiće za što je izdvojeno 37. 200 KM.

- Prema odluci ministarstva, besplatne udžbenike dobit će svi učenici prvih razreda osnovnih škola a riječ je o novim udžbenicima koji će biti usklađeni sa kurikularnom reformom. Učenici od drugog do petog razreda dobit će takođe besplatne udžbenike iz školskih biblioteka koje škole imaju od prošle godine, a jedan dio učenika i od 6 do 9 razreda dobit će besplatne udžbenike prema socijalnom kartonu u skladu sa odlukama škola – precizirala je Borovac.

Raspodjela nastavnog kadra

Naglasila je da je izvršena i analiza te raspodjela nastavnog kadra prema potrebama škola, te da nema tehnološkog viška.

- Važna aktivnost je da smo putem protokola zbrinuli sve nastavnike koji su ili ostali bez dijela ili cijele norme i svi su raspoređeni, te su dobili radna mjesta kako i zaslužuju, prema svojim ugovorima. U toku je konkurs i za prijem novog nastavnog kadra, a naš cilj je stabilizacija obrazovnog kadra na području kantona – zaključuje Borovac.

Nova školska godina u BPK Goražde počinje 1. septembra.