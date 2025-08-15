SJEDNICA U UTORAK

Bećirović i Komšić će glasati za budžet, uz amandmane koji osiguravaju finansiranje institucija od značaja za državu

Osim institucijama kulture, dio budžeta treba biti namijenjen naoružanju Oružanih snaga BiH, kao i za BHRT

Bećirović i Komšić. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.8.2025

Članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić pripremili su amandmane na prijedlog budžeta institucija BiH za 2025. godinu, uz koje su spremni podržati prijedlog budžeta na sjednici koja će biti održana u utorak. 

Kako je potvrđeno “Avazu”, Bećirović i Komšić, pored ostalog, očekuju da dio budžeta budu i sredstva za finansiranje institucija kulture od državnog značaja, a što je naloženo i odlukom OHR-a. 

Amandmanima je predviđeno i više novca za opremanje i nabavku naoružanja za Oružane snage BiH, kao i za BHRT.

Predsjedništvo je ranije prijedlog budžeta vraćalo na doradu, ali i na polovini osmog mjeseca institucije funkcioniraju na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Na taj način, pored ostalog, onemogućena je i primjena odluke o povećanju minimalne satnice za uposlenike državnih institucija i agencija, pa je iz nekoliko sindikata najavljeno podnošenje tužbi protiv odgovornih za neusvajanje budžeta.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# BUDŽET
# DENIS BEĆIROVIĆ
