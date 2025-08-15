Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović za “Avaz”: Klanjati u inat nekome je zabranjeno!

Nove tenzije u BiH, a posebno u Hercegovini, izazvalo je sprečavanje vjernice da na javnoj površini u Širokom Brijegu obavi molitvu, a potom i najave vođe pokreta “Vjera, narod, država” Sanina Muse da u ovaj grad dolazi s većim brojem vjernika koji bi namaz obavili na istom mjestu odakle je žena otjerana.

Represivne mjere

Na društvenim mrežama nerijetko vidimo snimke na kojima vjernici klanjaju izvan džamija, ali i nemile scene da ih pojedinci, neprimjerenim ponašanjem i prijetnjama u tome nastoje onemogućiti. Dok se vjernici i fizički sprečavaju da klanjaju na javnoj površini, takvih vjerskih obreda je, čini se, sve više, a sve skupa bespotrebno podgrijava tenzije među građanima. Komentar smo zatražili i od reisu-l-uleme IZ u BiH Huseina ef. Kavazovića.

- Pokuđeno je klanjati namaz na trgovima, ulicama, pijacama i mjestima koji bi ometali prolaznike. Također, pokuđeno je, štaviše zabranjeno je klanjati namaz u inat nekome na nekom mjestu. Ipak, događaj koji se desio u Širokom Brijegu treba biti osuđen i procesuiran. Niko nema pravo napadati drugoga, niti poduzimati represivne mjere, ako nije predstavnik vlasti s posebnim ovlaštenjem – kazao je reis Kavazović za “Avaz”.

Više tolerancije

Prema informacijama koje on ima, radi se o stranoj državljanki, te smatra da bi trebala reagirati ambasada države o čijem se državljaninu radi.

- Generalno, nikome ne bi trebalo biti uskraćeno pravo na molitvu. Samo organ vlasti ima pravo nešto zabraniti. Očekujem da država reagira i prema napasniku. Prije nekoliko sedmica jedan je katolik šetao kroz Bosnu s velikim, drvenim križem na leđima. Ne sjećam se da je neki musliman neprimjereno reagirao. Svi bismo morali pokazati više tolerancije, jer se ovdje, ipak, da budemo pošteni, radilo o netoleranciji – ističe Kavazović.

Sve oblike zabrana obavljanja vjerskih obreda i prava na slobodno izražavanje vlastite vjere prije nekoliko dana osudilo je i Međureligijsko vijeće BiH, podsjećajući da organi vlasti imaju obavezu da svim vjernicima omoguće prava i obaveze koje proizlaze iz Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH. Iz MRV-a u BiH su također poručili da individualno ili kolektivno obavljanje molitve ne smije biti instrument polarizacije ili provokacije u društvu, jer je to suprotno duhu same molitve.

- Sve vjerske zajednice u BiH su osudile ovaj slučaj. Policija nije adekvatno reagirala. Politizacija ovog slučaja ima neku drugu agendu za cilj. U svakom slučaju, kada god državni organi ne reagiraju po zakonu, sami naprave prostora za politizaciju – ističe reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.