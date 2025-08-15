PUT DO SNOVA

Pod vodstvom studentica Aleksandre Šakota i Senide Gološ: Kampanja kupovine kombija za djecu s Down sindromom blizu relizacije

Do cilja ostalo još samo 7.000 KM

Udruga djece s Down sindromom. Ustupljena fotografija

Piše: Dženana Redžepagić

15.8.2025

Humanitarna kampanja "Put do snova", pokrenuta s ciljem prikupljanja sredstava za kupovinu vozila za Udrugu djece s Down sindromom, ulazi u svoju završnu fazu.

Nakon mjeseci rada, brojnih aktivnosti, događaja i nesebičnih donacija Aleksandra Šakota i Senida Gološ na korak su do kupovine. Ostalo im je još da sakupe 7.000 KM do potpunog zatvaranja finansijske konstrukcije.

Snažna podrška

- Ideja za kampanju rodila se iz potrebe da se djeci s Down sindromom i njihovim porodicama olakša svakodnevni život. Vozilo koje planiramo nabaviti omogućit će lak i siguran prevoz do terapija, rehabilitacionih programa, sportskih i kulturnih aktivnosti. Mnoge porodice suočavaju se s velikim izazovima kada je riječ o organizaciji prevoza, a ovim vozilom želimo ukloniti barijere i omogućiti djeci da budu uključena u sve što im život nudi – kazala je Aleksandra.

Kampanja je od samog početka naišla na snažnu podršku zajednice. Organizovane su brojne akcije – od humanitarnih bazara, koncerata, aukcija, do direktnih uplata na račun.

- Posebno nas raduje što su se uključili i oni koji nemaju mnogo, ali su dali od srca – bilo da su donirali novac, vrijeme ili svoje vještine kako bi pomogli. Svaka uplata, svaka poruka podrške i svaki dijeljeni post na društvenim mrežama približio nas je ovom trenutku. Ovo vozilo neće biti samo prevozno sredstvo; ono će biti simbol ljubavi, solidarnosti i zajedništva. Bit će dokaz da snovi postaju stvarnost kada zajednica stane iza njih – objasnila je Aleksandra.

Kako bi pokazale koliko cijene svaku pomoć, objavit će spisak svih donacija, zajedno s imenima donatora (ukoliko žele da budu navedeni). Također, kombi će biti oblijepljen reklamama svih donatora koji su podržali kampanju, kako bi njihova pomoć bila vidljiva svima i kako bi se njihova humanost trajno pamtila.

- Pozivamo sve koji žele biti dio ovog finalnog koraka da nam se pridruže i pomognu da kampanju završimo u velikom stilu. Svaka marka nas približava trenutku kada ćemo moći uručiti ključeve vozila Udruzi i vidjeti osmijehe na licima djece i roditelja – navela je Aleksandra.

Bolja budućnost

Aleksandra Šakota. Ustupljena fotografija

"Put do snova" nije samo naziv kampanje – to je priča o ljudima, dobroti i vjeri da zajedništvo može promijeniti živote.

- Sada, kada smo nadomak cilja, vjerujemo da će ovaj san uskoro postati stvarnost. Hvala vam što ste dio našeg puta. Hvala vam što zajedno gradimo bolju budućnost za djecu koja zaslužuju sve prilike ovog svijeta – poručila je Aleksandra.

Mogućnost donacije

Pozivom na broj 090 291 023 donirate dvije marke. Osim poziva, donacije se mogu izvršiti i direktnim uplatom na račun Udruge: Udruga za Down sindrom; Zagrebačka 34; Broj računa (za uplate iz BiH): 3381302231830812 Svrha uplate: Kampanja: ”Put do snova”

Za uplate iz inostranstva: Udruga za Down sindrom Mostar Račun kod UniCredit Bank SWIFT: UNCRBA22; IBAN: BA39 3381 3022 3183 0812

U saradnji s lokalnim partnerima, postavljene su kasice za donacije na nekoliko važnih lokacija, gdje građani mogu ostaviti svoj prilog: Pekare “Burek”- Masline (magistralni put Stolac–Mostar / Stolac–Čapljina), Mepas Mall, Mostar, Robot B&H (Rodoč, Mostar).

