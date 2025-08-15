Pod vodstvom studentica Aleksandre Šakota i Senide Gološ: Kampanja kupovine kombija za djecu s Down sindromom blizu relizacije

Humanitarna kampanja "Put do snova", pokrenuta s ciljem prikupljanja sredstava za kupovinu vozila za Udrugu djece s Down sindromom, ulazi u svoju završnu fazu.

Nakon mjeseci rada, brojnih aktivnosti, događaja i nesebičnih donacija Aleksandra Šakota i Senida Gološ na korak su do kupovine. Ostalo im je još da sakupe 7.000 KM do potpunog zatvaranja finansijske konstrukcije.

Snažna podrška

- Ideja za kampanju rodila se iz potrebe da se djeci s Down sindromom i njihovim porodicama olakša svakodnevni život. Vozilo koje planiramo nabaviti omogućit će lak i siguran prevoz do terapija, rehabilitacionih programa, sportskih i kulturnih aktivnosti. Mnoge porodice suočavaju se s velikim izazovima kada je riječ o organizaciji prevoza, a ovim vozilom želimo ukloniti barijere i omogućiti djeci da budu uključena u sve što im život nudi – kazala je Aleksandra.

Kampanja je od samog početka naišla na snažnu podršku zajednice. Organizovane su brojne akcije – od humanitarnih bazara, koncerata, aukcija, do direktnih uplata na račun.

- Posebno nas raduje što su se uključili i oni koji nemaju mnogo, ali su dali od srca – bilo da su donirali novac, vrijeme ili svoje vještine kako bi pomogli. Svaka uplata, svaka poruka podrške i svaki dijeljeni post na društvenim mrežama približio nas je ovom trenutku. Ovo vozilo neće biti samo prevozno sredstvo; ono će biti simbol ljubavi, solidarnosti i zajedništva. Bit će dokaz da snovi postaju stvarnost kada zajednica stane iza njih – objasnila je Aleksandra.

Kako bi pokazale koliko cijene svaku pomoć, objavit će spisak svih donacija, zajedno s imenima donatora (ukoliko žele da budu navedeni). Također, kombi će biti oblijepljen reklamama svih donatora koji su podržali kampanju, kako bi njihova pomoć bila vidljiva svima i kako bi se njihova humanost trajno pamtila.

- Pozivamo sve koji žele biti dio ovog finalnog koraka da nam se pridruže i pomognu da kampanju završimo u velikom stilu. Svaka marka nas približava trenutku kada ćemo moći uručiti ključeve vozila Udruzi i vidjeti osmijehe na licima djece i roditelja – navela je Aleksandra.

Bolja budućnost