Direktor Porezne uprave FBiH Admir Omerbašić za "Avaz": Od januara do jula izrečene kazne više od 4,2 miliona KM

Javni prihodi u FBiH kontinuirano rastu, zahvaljujući pojačanim aktivnostima Porezne uprave FBiH, ali i fiskalnoj disciplini poreznih obveznika koji redovno izmiruju svoje obaveze. U periodu januar–juli ove godine naplaćeno je više od pet milijardi KM javnih prihoda, što je za 475.1 milion više u odnosu na isti period prošle godine.

Fiskalni uređaji

- Ipak, brojne kontrole pokazale su da značajan broj poslodavaca i dalje ne poštuje u potpunosti zakonske propise. Među najčešćim nepravilnostima su neprijavljivanje radnika, isplata plata bez uplate doprinosa, rad bez registracije djelatnosti, te nepropisno vođenje poslovne dokumentacije. Porezna uprava je od početka 2025. godine intenzivirala inspekcijske nadzore. U periodu januar–juli izvršila je 3.916 inspekcijskih nadzora, tzv. brzih kontrola, tokom kojih je utvrđeno da 120 objekata nisu imala odobrenje za rad, 98 objekata je radilo bez instaliranog fiskalnog uređaja, 1.069 obveznika fiskalizacije nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja i zatečen je 691 neprijavljeni radnik. Zapečaćen je 401 objekat, dok su u 1.607 slučajeva izdati prekršajni nalozi, te izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.213.070 KM – kazao je za “Avaz” rukovodilac PU FBiH, Admir Omerbašić.

Prema posljednjim podacima, više od 5.200 poreznih obveznika u FBiH duguje više od 2,7 milijardi KM. Omerbašić očekuje da će najavljenim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, naplata ovog duga biti olakšana.

Glavni dug

- Predviđena je mogućnost otpisa zateznih kamata poreznim dužnicima, pod uslovom da u zakonom propisanom roku u cijelosti izmire glavni dug i troškove prinudne naplate za dugovanja dospjela do 31. decembra 2023. godine, te da PU FBiH podnesu odgovarajući zahtjev za otpis kamata. Naravno, ove mjere će se moći primjenjivati isključivo ukoliko predložene izmjene i dopune Zakona budu usvojene u oba doma Parlamenta FBiH – dodaje Omerbašić.

Različiti faktori

Dok pojedini ekonomisti ukazuju da je povećanje minimalne plaće u FBiH utjecalo na pad broja zaposlenih, Omerbašić kaže da se direktna povezanost ne može utvrditi.

- Na smanjenje broja zaposlenih mogu utjecati različiti faktori, uključujući sezonske oscilacije na tržištu rada, odjave radnika u sektorima poput obrazovanja, građevinarstva, trgovine i uslužnih djelatnosti, te moguće promjene u strukturi zaposlenosti koje nisu nužno povezane s povećanjem minimalne plaće – kaže Omerbašić.