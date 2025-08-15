Stanovnici traže hitno izmještanje Metadonskog centra: Šprice na ulici i sumnjiva okupljanja svakodnevica je naselja Breka i Višnjik

Na ulicama Višnjika i Breke, posljednjih sedmica vlada napetost. Svakog četvrtka stanovnici tih naselja organizuju proteste, kako bi ukazali na probleme s kojima se susreću. Nekadašnje mirne ulice sada prate prizori odbačenih šprica, ljudi koji se skrivaju ispod mostova i u grmlju, te sumnjivih okupljanja na javnim površinama. Isti prilaz Sve je počelo kada je, bez ijedne javne najave i konsultacije sa stanovnicima, Metadonski centar premješten u prostorije bivše Očne klinike, svega nekoliko metara od škole, vrtića i Kliničkog centra.

Odbačene šprice . Avaz Odbačene šprice . Avaz

Amra Močević, iz neformalne grupe građana, koji su podigli svoj glas, kaže da je zajednica ujedinjena u zahtjevu da se centar izmjesti prije nego što zazvoni prvo školsko zvono. - Ovo je postalo pitanje sigurnosti, ne samo odraslih, nego prvenstveno naše djece. Prilaz je isti za stanare, pacijente ambulante Višnjik i korisnike centra. Već sada imamo incidente, provale, napadi, i ne želimo čekati da se dogodi nešto gore. Rok je jasan, a to je prije početka nove školske godine – ističe Močević. Iskustvo stanovnika Crnog Vrha, gdje su godinama bezuspješno tražili izmještanje centra, dodatno pojačava strah. Odlučnost stanovnika - Oni su se borili, godinama ukazivali na problem i nisu uspjeli, a sada odjednom, kao riješen. A samo je prebačen nama pred vrata. Čak su iz Centra kazali kako mu nije ovdje mjesto te kako je dio korisnika stabilan, a dio još koristi droge, što nas je dodatno uznemirilo. Ovo nije rješenje, ovo je odgađanje odgovornosti – naglašava Močević.

Spavaju ispod mostova . Avaz Spavaju ispod mostova . Avaz