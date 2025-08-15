Stanovnici traže hitno izmještanje Metadonskog centra: Šprice na ulici i sumnjiva okupljanja svakodnevica je naselja Breka i Višnjik

Na ulicama Višnjika i Breke, posljednjih sedmica vlada napetost. Svakog četvrtka stanovnici tih naselja organizuju proteste, kako bi ukazali na probleme s kojima se susreću. Nekadašnje mirne ulice sada prate prizori odbačenih šprica, ljudi koji se skrivaju ispod mostova i u grmlju, te sumnjivih okupljanja na javnim površinama.
Isti prilaz
Sve je počelo kada je, bez ijedne javne najave i konsultacije sa stanovnicima, Metadonski centar premješten u prostorije bivše Očne klinike, svega nekoliko metara od škole, vrtića i Kliničkog centra.
Amra Močević, iz neformalne grupe građana, koji su podigli svoj glas, kaže da je zajednica ujedinjena u zahtjevu da se centar izmjesti prije nego što zazvoni prvo školsko zvono.
- Ovo je postalo pitanje sigurnosti, ne samo odraslih, nego prvenstveno naše djece. Prilaz je isti za stanare, pacijente ambulante Višnjik i korisnike centra. Već sada imamo incidente, provale, napadi, i ne želimo čekati da se dogodi nešto gore. Rok je jasan, a to je prije početka nove školske godine – ističe Močević.
Iskustvo stanovnika Crnog Vrha, gdje su godinama bezuspješno tražili izmještanje centra, dodatno pojačava strah.
Odlučnost stanovnika
- Oni su se borili, godinama ukazivali na problem i nisu uspjeli, a sada odjednom, kao riješen. A samo je prebačen nama pred vrata. Čak su iz Centra kazali kako mu nije ovdje mjesto te kako je dio korisnika stabilan, a dio još koristi droge, što nas je dodatno uznemirilo. Ovo nije rješenje, ovo je odgađanje odgovornosti – naglašava Močević.
Protesti, na kojima se okupljaju stotine roditelja, djece i starijih stanovnika, održavaju se svakog četvrtka. Na licima okupljenih vidljiva je odlučnost. Poruka je jasna, ako institucije ostanu nijeme, građani će im “podići ton” na ulici.
Vrijeme neumoljivo curi, a fotografije iz naselja postaju mračna svakodnevica koja jasno pokazuje zašto stanovnici insistiraju.
Otvoreno upozorenje
Ono što se danas događa u Višnjiku, Breki i okolnim naseljima jasno pokazuje kako se problemi ne rješavaju, nego premještaju. Danas je to Breka, sutra možda druga općina. Metadonski centar je izmješten bez ikakve javne rasprave, ravno pred škole, vrtiće i domove građana. Fotografije odbačenih šprica i ljudi koji se skrivaju po grmlju nisu samo ružna slika grada, nego i otvoreno upozorenje na opasnost koja prijeti. Ovo nije samo borba protiv loše odluke, nego i protiv šutnje institucija koje su je omogućile.