Bećirović položio vijenac na Turbe generala Izeta Nanića i šehida 505. viteške brdske brigade Armije

U okviru manifestacije "Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2025“, član Predsjedništva BiH će se obratiti na završnoj svečanosti

Al. B.

15.8.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović položio je vijenac na Turbe generala Izeta Nanića i šehida 505. viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bužimu.

Povodom 33. godišnjice 505. viteške brdske brigade, Bećirović je odao počast jednom od heroja odbrane Republike Bosne i Hercegovine, čija je hrabrost, odlučnost i požrtvovanost ostavila neizbrisiv trag u historiji naše domovine.

General Izet Nanić bio je jedan od najistaknutijih vojnih komandanata u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992–1995. godine. Pod vodstvom generala Izeta Nanića, 505. viteška brdska brigada postala je sinonim za odbranu, vojnu disciplinu i moralnu snagu u najtežim ratnim okolnostima.

U okviru manifestacije "Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2025“, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović večeras će se u Bužimu obratiti na završnoj svečanosti povodom 33. godišnjice 505. viteške brdske brigade.

