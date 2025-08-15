Bećirović položio vijenac na Turbe generala Izeta Nanića i šehida 505. viteške brdske brigade Armije

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović položio je vijenac na Turbe generala Izeta Nanića i šehida 505. viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bužimu.

Povodom 33. godišnjice 505. viteške brdske brigade, Bećirović je odao počast jednom od heroja odbrane Republike Bosne i Hercegovine, čija je hrabrost, odlučnost i požrtvovanost ostavila neizbrisiv trag u historiji naše domovine.

General Izet Nanić bio je jedan od najistaknutijih vojnih komandanata u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992–1995. godine. Pod vodstvom generala Izeta Nanića, 505. viteška brdska brigada postala je sinonim za odbranu, vojnu disciplinu i moralnu snagu u najtežim ratnim okolnostima.

U okviru manifestacije "Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2025“, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović večeras će se u Bužimu obratiti na završnoj svečanosti povodom 33. godišnjice 505. viteške brdske brigade.