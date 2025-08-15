Ferhadija vrvi od turista: Sarajevo u znaku prave festivalske atmosfere

Sarajevo ovih dana živi u ritmu 31. Sarajevo Film Festivala, a srce grada – ulica Ferhadija – pretvorilo se u živopisnu pozornicu na otvorenom.

Šetnica vrvi od turista iz svih krajeva svijeta, dok se šarolika masa miješa s domaćim posjetiocima koji uživaju u toplim ljetnim danima.

Sarajevo nije samo destinacija – ono je doživljaj.

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