Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GLAVNI GRAD BIH

Ferhadija vrvi od turista: Sarajevo u znaku prave festivalske atmosfere

Sarajevo nije samo destinacija – ono je doživljaj

Sa lica mjesta. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

15.8.2025

Sarajevo ovih dana živi u ritmu 31. Sarajevo Film Festivala, a srce grada – ulica Ferhadija – pretvorilo se u živopisnu pozornicu na otvorenom. 

Šetnica vrvi od turista iz svih krajeva svijeta, dok se šarolika masa miješa s domaćim posjetiocima koji uživaju u toplim ljetnim danima.

Sarajevo nije samo destinacija – ono je doživljaj.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# SFF
# FERHADIJA
# SARAJEVO
# SFF 2025
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.