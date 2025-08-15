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MAGIČNA VEČER

Sarajevo pod svjetlima festivala: Zabava na svakom koraku

Na svakom ćošku čuje se muzika – od uličnih bendova i solo svirača, preko DJ nastupa

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

15.8.2025

Glavni grad Bosne i Hercegovine ovih dana će da pulsira u ritmu 31. Sarajevo Film Festivala. Ulice, trgovi i parkovi ispunjeni su šarenilom turista i domaćih posjetilaca, a festivalska energija osjeća se u svakom dijelu grada.

Na svakom ćošku čuje se muzika – od uličnih bendova i solo svirača, preko DJ nastupa.

Sarajlije i njihovi gosti mogu pronaći odličan provod u svakom kutku grada – od festivalskih projekcija pod vedrim nebom, koncerata i izložbi, do živopisnih bašta kafića.

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# SFF
# SARAJEVO
# SFF 2025
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