Mevludska svečanost u džematu Oplećani: "Naš interes je da živimo u miru i za zajedničko dobro"

Nakon uvodnih odlomaka iz Kur'ana koje je proučio Ibrahim Bilčević, pristunima se obratio imam Ramiz-ef. Memić, koji je u svom obraćanju kazao kako je za njega večeras emotivna noć jer je priveden kraju jedan veliki i hairli projekat za ovaj džemat.

Nakon šest godina vrijednog i predanog rada, džematlije Oplećana i Tomislavgrada moći će svoj duševni smiraj pronaći u ovoj džamiji. Tome svjedoči i večerašnja posjećenost, kako Oplećanaca tako i džematlija sa strane.

Predavanje na večerašnjoj mevludskoj svečanosti u Oplećanima održao je muftija u penziji Nusret-ef. Abdibegović, koji je u ovom džematu, kao sorta, radio 1977. godine. S džematlijama, Abdibegović se prisjetio stare džamije u Oplećanima, koja je, kako je opisao, bila dosta manja i bez kupole, a posebnu toplinu u nju, ističe on, unose vjernici.

Glavni imam Medžlisa Tomislavgrad Amer-ef. Jugo uputio je dovu da Allah, dž. š., nagradi dobočinitelje, graditelje ove džamije ali i sve one koji su pomagali u njenoj izgradnji.

– Meni, kao imamu i kao čovjeku koji živi i boravi s ovim ljudima koji su i vrijedni i odani, zaista je čast večeras okrenuti se i vidjeti punu džamiju. Ja se nadam, ako Bog da, da će ona često biti ovako puna, jer zaista se uložilo mnogo truda i rada i dova upućenih Gospodaru da sve prođe kako treba i, elhamdulillah, Allah je uslišao naše dove – kazao je Memić.

– Džamija iz Oplećana svijetli prema zemlji, jer džamije su Božije kuće. U njih se posebno ulazi, s abdestom, desnom nogom, klanjanjem dva rekata, seždom i kijamom. Zato su one Božije kuće, jer nema punine bez džemata. Islam je vjera individualnog vjerovanja i kolektivnog djelovanja. Ova džamija je rezultat kolektivnog rada džemata, džematlija, odbora, ljudi, medžlisa i svih onih koji žele da čine dobro. I u tom smislu ova džamija ima svoju zonu. Bog određuje gdje će izvirati duhovni život, izvorišta duhovnog života – kazao je Abdibegović.

"Graditi čovjeka iz njegovog srca"

Džamija je izgrađena radi namaza, a on je stub vjere, dodao je Abdibegović, kazavši kako oni koji pozivaju džemat na dobro ne mogu se izjednačiti s onima koji pozivaju na fesad i nemoral.

– Važno je graditi čovjeka iz njegovog srca. Ako ima imana u srcu, onda ima islama u džamiji, onda ima islama u kući, onda ima i kupola na džamiji. Kupola je simbol Božije milosti – podsjetio je Abdibegović.

Dodao je i da čovjeka treba graditi iznutra, iz srca, jer se tako gradi džemat. Abdibegović je kazao kako je ponosan na Bošnjake Tomislavgrada, kako su uključeni u društvo i kako se ne osjećaju diskriminirano.

– Zbog toga sam im zahvalan i pozvao sam gradonačelnika na ručak u Travnik, kao znak zahvalnosti što brine o Bošnjacima i Islamskoj zajednici u ovom gradu. Naš interes je živjeti u miru, naći zajedničko dobro. Ima toliko stvari koje nas objedinjuju – dodao je Abdibegović.

Allah nas poziva da činimo dobro, ističe muftija Abdibegović te dodaje da je Njegova milost velika, bez obzira na veličinu grijeha.

– Čuvajte džemat, zajedništvo i mir. Za belaj ne treba pamet, toga imamo na izvoz. Nama treba mudrosti, hikmeta, pameti te solidarnosti i uviđajnosti. Ne smije Duvno, ni Banja Luka, ni Trebinje biti na kraj svijeta za naše u Bosni i Hercegovini. Ovo je Bosna. I dok ste vi ovdje u Oplećanima, tu ima Bosne. Dok ima medresa u Banjoj Luci, vjere u Trebinju, tamo je Bosna. Kad ne bude nas, bojim se da će se ugasiti svjetlo koje će svijetliti, a ne dajte, jer islam je poput žiške držiš na dlanu, prži, ako je pustiš, ugasit će se. Vi im ne dajte da se gasi svjetlo – poručio je Abdibegović.

Uručenje vakufnama

Također, večerašnja mevludska svečanost bila je prilika za uručenje vakufnama dobročiniteljima i onima koji su pomogli u izgradnji džamije.

Svečano otvorenje džamije bit će upriličeno sutra u 11.30 sati, a očekuje se prisustvo velikog broja vjernika, kao i izaslanika reisu-l-uleme, bihaćkog muftije hafiza Mehmed-ef. Kudića i mostarskog muftije Salem-ef. Dedovića.