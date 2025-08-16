Atif Purivatra: 97. godišnjica rođenja teoretičara evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta

Na današnji dan 1928. godine, u Sarajevu je rođen Atif Purivatra, bosanskohercegovački historičar i teoretičar evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. U Sarajevu je završio osnovno i srednje obrazovanje te Pravni fakultet. Magistrirao je 1965. godine, a 1972. godine je doktorirao s temomom “Jugoslavenska muslimanska organizacija do 1929. godine” na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Iste godine imenovan je za docenta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nakon toga bio je vanredni i redovni profesor, a 1977. imenovan je dekanom Fakulteta političkih nauka i na tom položaju ostao dvije godine. Godine 1969., objavio je knjigu rasprava i članaka "Nacionalni i politički razvitak Muslimana", a 1974. i monografiju "JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". Purivatra se angažirao u vrijeme (1968. - 1971) kada je Bošnjacima, nazvanim Muslimani – s velikim M - priznavano pravo na vlastiti nacionalni identitet. Bio je predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Umro je 11. septembra 2001. godine u Sarajevu.

Vilhelm Vunt . Wikipedia.org Vilhelm Vunt . Wikipedia.org

Rođen njemački psiholog, filozof i lingvist Vilhelm Vunt 1832. - Rođen njemački psiholog, filozof i lingvist Vilhelm Vunt (Wilhelm Wundt), osnivač eksperimentalne psihologije, profesor na univerzitetima u Hajdelbergu, Cirihu i Lajpcigu. Definisao je psihologiju kao "nauku o unutrašnjem i neposrednom iskustvu" i zasnovao je psihološka istraživanja i eksperimente kao "čistu opservaciju". Osnovao je prvi moderni institut za psihologiju i eksperimentalnu laboratoriju. Djela: "Principi fiziološke psihologije", "Uvod u psihologiju", "Psihologija naroda". 1845. - Francuski fizičar Gabrijel Lipman (Gabriel Lippmann), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. godine, rođen je na današnji dan. On je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i kapilarni elektrometar i zasnovao princip o održanju elektriciteta. 1888. - Umro Džon Stit Pemberton (John Stith Pemberton), američki farmaceut. Bio je Konfederacijski veteran, a najpoznatiji je po izumu napitka kasnije nazvanog koka-kola, koji je za vrijeme njegovog životnog vijeka korišten samo u medicinske svrhe. 1920. - Rođen američki pjesnik, pripovjedač i romanopisac Čarls Bukovski (Charles Bukowski), jedan od najznačajnijih američkih pisaca. Napisao je hiljade pjesama, stotine kratkih priča i šest romana - više od šezdeset knjiga. Ostat će upamćen po svom eksplicitnom, sirovom, ponekad čak vulgarnom književnom izrazu i svojim pričama o simpatičnim gubitnicima s margina američkog društva. Romani: “Pošta”, “Faktotum”, “Žene”, “Bludni sin”, “Holivud”, “Šund”. Preminuo je 9. marta 1994. godine. 1949. - Umrla Magaret Mičel (Margaret Mitchell), američka novinarka, autorica popularnog romana "Prohujalo s vihorom" koji je godinama bio bestseler. U romanu opisuje događaje tokom američkog građanskog rata i poslijeratne rekonstrukcije. Radnja opisuje doživljaje Skarlet O'Hare (Scarlett), razmažene kćerke bogatog južnjačkog plantažera. Prema romanu je snimljen i istoimeni film, 1939. godine, u kojem su u glavnim ulogama pojavljuju Vivijen Li (Vivien Leigh) i Klerk Gejbl (Clark Gable). 1956. - Preminuo američki filmski glumac mađarskog porijekla Bela Blaško, poznat kao Bela Lugoši (Lugosi), tumač niza uloga Drakule u filmovima strave, ali se iskazao i kao vrstan komičar. Filmovi: "Trinaesta stolica", "Drakula", "Ubistvo u ulici Morž", "Poljubac smrti", "Ostrvo izgubljenih duša", "Crna mačka", "Znak vampira", "Drakulina kći", "Frankeštajnov sin", "Gorila", "Invazija kradljivaca leševa". 1958. - Rođena američka pjevačica i glumica Madona Luiz Veronika Čikone (Madonna Louise Veronica Ciccone), poznata kao Madona, jedna od najpopularnijih pjevačica krajem 20. vijeka. Prodala je više od 300 miliona svojih albuma u cijelom svijetu. Ginisova knjiga rekorda ju je proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena. Časopis “Time” ju je proglasio jednom od "25 najutjecajnijih žena prošlog vijeka" zbog njene uloge u savremenoj muzici, konstantnih promjena u muzici, izgledu i izričaju, te zbog slobode i autonomije od muzičke industrije. U javnosti je poznata i po nazivu “Kraljica popa”. 1973. - Umro američki mikrobiolog Selman Ejbraham Vaksman (Waksman), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju "Moj život s mikrobima".

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