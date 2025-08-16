Atif Purivatra: 97. godišnjica rođenja teoretičara evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta

Na današnji dan 1928. godine, u Sarajevu je rođen Atif Purivatra, bosanskohercegovački historičar i teoretičar evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. U Sarajevu je završio osnovno i srednje obrazovanje te Pravni fakultet. Magistrirao je 1965. godine, a 1972. godine je doktorirao s temomom “Jugoslavenska muslimanska organizacija do 1929. godine” na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Iste godine imenovan je za docenta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Nakon toga bio je vanredni i redovni profesor, a 1977. imenovan je dekanom Fakulteta političkih nauka i na tom položaju ostao dvije godine.
Godine 1969., objavio je knjigu rasprava i članaka "Nacionalni i politički razvitak Muslimana", a 1974. i monografiju "JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". Purivatra se angažirao u vrijeme (1968. - 1971) kada je Bošnjacima, nazvanim Muslimani – s velikim M - priznavano pravo na vlastiti nacionalni identitet.
Bio je predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Umro je 11. septembra 2001. godine u Sarajevu.
Rođen njemački psiholog, filozof i lingvist Vilhelm Vunt
1832. - Rođen njemački psiholog, filozof i lingvist Vilhelm Vunt (Wilhelm Wundt), osnivač eksperimentalne psihologije, profesor na univerzitetima u Hajdelbergu, Cirihu i Lajpcigu. Definisao je psihologiju kao "nauku o unutrašnjem i neposrednom iskustvu" i zasnovao je psihološka istraživanja i eksperimente kao "čistu opservaciju". Osnovao je prvi moderni institut za psihologiju i eksperimentalnu laboratoriju. Djela: "Principi fiziološke psihologije", "Uvod u psihologiju", "Psihologija naroda".
1845. - Francuski fizičar Gabrijel Lipman (Gabriel Lippmann), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. godine, rođen je na današnji dan. On je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i kapilarni elektrometar i zasnovao princip o održanju elektriciteta.
1888. - Umro Džon Stit Pemberton (John Stith Pemberton), američki farmaceut. Bio je Konfederacijski veteran, a najpoznatiji je po izumu napitka kasnije nazvanog koka-kola, koji je za vrijeme njegovog životnog vijeka korišten samo u medicinske svrhe.
1920. - Rođen američki pjesnik, pripovjedač i romanopisac Čarls Bukovski (Charles Bukowski), jedan od najznačajnijih američkih pisaca. Napisao je hiljade pjesama, stotine kratkih priča i šest romana - više od šezdeset knjiga. Ostat će upamćen po svom eksplicitnom, sirovom, ponekad čak vulgarnom književnom izrazu i svojim pričama o simpatičnim gubitnicima s margina američkog društva. Romani: “Pošta”, “Faktotum”, “Žene”, “Bludni sin”, “Holivud”, “Šund”. Preminuo je 9. marta 1994. godine.
1949. - Umrla Magaret Mičel (Margaret Mitchell), američka novinarka, autorica popularnog romana "Prohujalo s vihorom" koji je godinama bio bestseler. U romanu opisuje događaje tokom američkog građanskog rata i poslijeratne rekonstrukcije. Radnja opisuje doživljaje Skarlet O'Hare (Scarlett), razmažene kćerke bogatog južnjačkog plantažera. Prema romanu je snimljen i istoimeni film, 1939. godine, u kojem su u glavnim ulogama pojavljuju Vivijen Li (Vivien Leigh) i Klerk Gejbl (Clark Gable).
1956. - Preminuo američki filmski glumac mađarskog porijekla Bela Blaško, poznat kao Bela Lugoši (Lugosi), tumač niza uloga Drakule u filmovima strave, ali se iskazao i kao vrstan komičar. Filmovi: "Trinaesta stolica", "Drakula", "Ubistvo u ulici Morž", "Poljubac smrti", "Ostrvo izgubljenih duša", "Crna mačka", "Znak vampira", "Drakulina kći", "Frankeštajnov sin", "Gorila", "Invazija kradljivaca leševa".
1958. - Rođena američka pjevačica i glumica Madona Luiz Veronika Čikone (Madonna Louise Veronica Ciccone), poznata kao Madona, jedna od najpopularnijih pjevačica krajem 20. vijeka. Prodala je više od 300 miliona svojih albuma u cijelom svijetu. Ginisova knjiga rekorda ju je proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena. Časopis “Time” ju je proglasio jednom od "25 najutjecajnijih žena prošlog vijeka" zbog njene uloge u savremenoj muzici, konstantnih promjena u muzici, izgledu i izričaju, te zbog slobode i autonomije od muzičke industrije. U javnosti je poznata i po nazivu “Kraljica popa”.
1973. - Umro američki mikrobiolog Selman Ejbraham Vaksman (Waksman), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju "Moj život s mikrobima".
Umro Elvis Prisli, “Kralj roka”
1977. - U 42. godini je umro američki muzičar Elvis Aron Prisli (Aaron Presley), "Kralj roka", izuzetno popularan pedesetih i šezdesetih godina 20. vijeka. Umro je zbog prekomjerne upotrebe alkohola i droge. Još za života postao je legenda. Prodao je više od 150 miliona ploča i igrao u dvadesetak filmova. U javnosti je počeo pjevati s 13 godina na crkvenim svečanostima i srednjoškolskim priredbama u Memfisu. Prvu pjesmu snimio je kao rođendanski dar majci. Prvu ploču snimio je 1954. godine. Elvisov uspjeh započinje sredinom 50-ih godina hitovima "That s All Right Mama" i "Heartbreak Hotel", a najuspješniji period bio mu je od 1960. do 1975. godine u kojem je izdao 52 ploče i još za života ih prodao gotovo 600 miliona komada. Filmsku karijeru započeo je 1956. godine filmom "Voli me nježno". Od 1957. do 1966. godine Prisli se nalazio na listi deset najkomercijalnijih američkih glumaca. Godine 1975., nastupaju ozbiljni zdravstveni problemi, dijabetes, gastritis, a pridružuje se i droga o kojoj je postao ovisan. U aprilu 1977. godine Elvis doživljava srčani udar, ali ne mijenja način života, a 16. avgusta 1977. godine pada u duboku komu zbog prevelike količine droge. Liječnici su mu pokušavali spasiti život – ali nisu uspjeli. Elvisova smrt potresla je milione obožavatelja koji su se odmah sjatili u Graceland da velikanu odaju posljednju počast.
1984. - Preminuo srbijanski pisac Dušan Radović. Radio je u listovima "Zmaj", "Pionir", "Kekec" i "Poletarac" i bio urednik dječijih redakcija Radija i Televizije Beograd. U široj javnosti je posebno upamćen po radijskoj emisiji Studija B "Beograde, dobro jutro", kojom je od 1976. osam godina budio Beograđane obiljem satiričnih doskočica, duhovitih komentara i ljupkog humora, obilježenih autentičnom mudrošću. Djela: zbirke pjesama "Poštovana djeco", "Vukova azbuka", "Pričam ti priču", "Ponedjeljak", "Utorak", "Srijeda, "Četvrtak", dramska djela "Kapetan Džon Piplfoks", "Tužibaba", "Če" , aforizmi "Beograde, dobro jutro", TV serija "Na slovo, na slovo".
1991. - Umro italijanski filmski reditelj Luiđi Campa (Luigi), pripadnik prve generacije neorealističkog pravca, autor više desetaka filmova, koji je najviše bio zaokupljen moralnim problemima. Filmovi: "Živjeti u miru", "Teške godine", "Lake godine", "Proces u gradu", "Rimljanika", "Amerikanac na odmoru".
1996. - Sarajevski aerodrom je ponovo otvoren za civilni promet, nakon što je nekoliko godina bio zatvoren. Dio polovne opreme doniran je Aerodromu, sanirana je sortirnica i pretvorena u improvizirani terminal. Odmah po otvaranju Aerodroma, “Croatia Airlines” uspostavila je vezu između Sarajeva i Zagreba, a turska kompanija “Top Air” između Sarajeva i Istanbula. Do kraja te godine, Aerodrom Sarajevo ostvario je promet od 26.000 putnika i bio je u Bosni i Hercegovini jedini aerodrom u funkciji za civilnu avijaciju.
2018. - Umrla Areta Frenklin (Aretha Franklin), američka džez pjevačica. Koncem šezdesetih Areta je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. Pjesme poput "Respect" i "Chain Of Fools" preko noći su postale klasika. Godine 1968., snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog perioda - "Lady Soul".