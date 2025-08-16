Zbog radova na pružnom prijelazu zatvoren saobraćaj na regionalnom putu između Visokog i Kaknja

Prvog dana vikenda putevi u Bosni i Hercegovini su uglavnom prohodni, bez većih zastoja ili otežanog saobraćanja, što omogućava nesmetano kretanje vozila u većem dijelu zemlje.

Očekuje se pojačan promet putničkih vozila u gradskih zona,a ali i na magistralnim cestama koje iz unutrašnjosti vode ka jugu i sjeveru naše zemlje. Na lokacijama gdje su radovi u toku, često dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera, što može produžiti vrijeme putovanja.

- Savjetujemo da unaprijed planirate svoje putovanje, uzimajući u obzir stanje na cestama i moguće zastoje. Posebno apelujemo na vozače da poštuju postavljenu signalizaciju, da se pridržavaju ograničenja brzine i obavezno koriste sigurnosni pojas - poručuju iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog radova na pružnom prijelazu „Ćatići“ danas će, u vremenu od 08 do 20 sati, za saobraćaj biti zatvorena dionica regionalnog puta R-445 Kakanj-Visoko. Saobraćaj će se za vrijeme ove obustave, preusmjeravati na auto-put A-1.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, K.Dubica, Orašje, Hum, Deleuša, Zupci, Ivanica i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).