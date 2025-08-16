Kremlj pojasnio zašto Putin i Tramp nisu odgovarali na pitanja novinara

Na Aljasci je sinoć održan sastanak predsjednika SAD-a Donalda Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina, a prvu reakciju Kremlja na samit iznio je glasnogovornik Dimitri Peskov.

U kraćem obraćanju, Peskov nije mnogo komentarisao samit, već je pojasnio zbog čega dvojica lidera nisu odgovarala na pitanja novinara.

– Nije bilo potrebno odgovarati na pitanja novinara, obojica čelnika dala su iscrpne odgovore. Ovaj sastanak i razgovor omogućuju nam da krenemo putem zajedničkog traženja opcija za mirovno rješenje – saopštio je Peskov.

Nakon trosatnog sastanka, Putin i Tramp su se obratili medijima, ali nisu ostavili prostor za pitanja.

Prilikom dolaska na Aljasku, Putin je odbio da odgovori na pitanja o ubijanju civila u Ukrajini, praveći se da ne čuje šta ga pitaju američki novinari.

U svom obraćanju, ruski lider je ponovo naglasio da se trebaju "ukloniti suštinski razlozi za sukob", te da je nužno postići "pravednu raspodjelu sigurnosti u Evropi i svijetu kao cjelini".

Posebno je istakao zadovoljstvo što je prvi put, otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, izašao iz međunarodne izolacije. – Jasno je da je prije ili kasnije potrebno ispraviti situaciju, prijeći s konfrontacije na dijalog – rekao je ruski predsjednik.