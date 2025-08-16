Crnadak se obrušio na rukovodstvo PDP-a: Koja je logika da se ne ide na vanredne, a onda ide na redovne izbore?

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak oglasio se na Platformi X, gdje je prozvao i rukovodstvo svoje stranke da svojim potezima da ne izlaze na prijevremene izbore pomogne predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Inače, izbori će se održati ukoliko Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdi odluku CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku.

– Koja je logika ne ići na vanredne izbore jer je stranac eliminisao Dodika, a onda ići na redovne 2026, gdje je Dodik takođe eliminisan, istom odlukom i istom presudom istog tog stranca?! Ko hoće nađe način, ko neće nađe opravdanje – poručio je Crnadak.

Crnadak je jedan od rijetkih članova PDP-a koji se otvoreno od početka suprotstavio odluci stranke da ne učestvuju na izborima, ukoliko budu raspisani.