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Crnadak se obrušio na rukovodstvo PDP-a: Koja je logika da se ne ide na vanredne, a onda ide na redovne izbore?

Pojašnjava da je besmislen argument da se ne ide na izbore jer je "stranac eliminisao Dodika", a onda ići 2026. gdje je Dodik također eliminisan

Igor Crnadak. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

16.8.2025

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak oglasio se na Platformi X, gdje je prozvao i rukovodstvo svoje stranke da svojim potezima da ne izlaze na prijevremene izbore pomogne predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Inače, izbori će se održati ukoliko Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdi odluku CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku.

– Koja je logika ne ići na vanredne izbore jer je stranac eliminisao Dodika, a onda ići na redovne 2026, gdje je Dodik takođe eliminisan, istom odlukom i istom presudom istog tog stranca?! Ko hoće nađe način, ko neće nađe opravdanje – poručio je Crnadak.

Crnadak je jedan od rijetkih članova PDP-a koji se otvoreno od početka suprotstavio odluci stranke da ne učestvuju na izborima, ukoliko budu raspisani.

# IGOR CRNADAK
# PDP
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