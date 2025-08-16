Bećirović u Bužimu: Mi nikada nismo klečali pred onima koji hoće uništiti BiH

Član Predsjedništva BiH dDenis Bećirović obratio se u Bužimu na završnoj svečanosti povodom obilježavanja 33. godišnjice „505. viteške brdske brigade“. Pred više od 10.000 građana Bužima i Krajine dr. Bećirović je, između ostalog, poručio:

- Na početku obraćanja, svim pripadnicima 105./505. viteške brdske brigade čestitam 33. godišnjicu osnivanja i početak herojskog i slavnog puta odbrane domovine Bosne i Hercegovine.

Časna borba

Junački Bužim je odgojio slavne bosanske vitezove. Među njima je i prekaljeni krajiški i bosanski ratnik, naš heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zlatni ljiljan i general Izet Nanić. On je jedan od najvećih heroja u milenijskoj historiji bosanske države. Vječno ćemo pamtiti generala Nanića i sve bosanske heroje. Njihovo ratno junaštvo trajni je uzor sadašnjim i budućim generacijama. Ponosni smo na borce Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ne dozvoljavamo nikome da dovodi u pitanje časnu borbu za Bosnu i Hercegovinu. O tome nema rasprave, nema pogađanja. Nikada!

Velikodržavni protagonisti pokušavaju Bosni i Hercegovini oduzeti pravo na postojanje. Ipak, ne uspijevaju slomiti državu Bosnu i Hercegovinu. Nju nisu trajno pokorile ni mnogo jače sile u posljednjih 1.000 godina. Bosna i Hercegovina je uvijek imala svoje sinove i kćeri koji će je zaštiti. Tako je bilo i tako će ostati.

Naš zadatak je da jačamo vanjskopolitičku poziciju Bosne i Hercegovine. Moramo jačati savezništva širom svijeta. Jačajmo stara prijateljstva i gradimo nova gdje god možemo. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) usvojena je Rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Mnogi su mislili da nećemo nikada dočekati usvajanje ove Rezolucije. Iako smo bili u potpuno neravnopravnoj poziciji, pokazali smo da znamo pobjeđivati. Bosna i Hercegovina može pobjeđivati. Ovo je jedna od najvažnijih diplomatskih i političkih pobjeda Bosne i Hercegovine u XXI. stoljeću. Da bismo nastavili pobjeđivati moramo biti ozbiljni, vrijedni, složni i odlučni.

Zbog usvajanja Rezolucije i politike zaštite naše države, izložen sam napadima čelnika Srbije i njihovih režimskih medija. Njima smetaju istina i argumenti. Oni bi najviše voljeli da mi šutimo. Mi nećemo šutjeti. Borit ćemo se za istinu i pravdu. Mi se nećemo pravdati onima koji pokušavaju podrivati Bosnu i Hercegovinu. I neka to dobro upamte!

Režimski političko-medijski krugovi iz Srbije kažu da sam inicijator usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Priznajem, jesam. Kažu da sam odgovoran jer sam vodio proces usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Tačno, vodio sam taj proces. Predsjednik Srbije javno poručuje da je ‘sa Bećirovićem nemoguća saradnja’. Njemu iz Bužima poručujem: sa mnom je moguća ravnopravna saradnja, ali sa mnom nije moguće ponižavati Bosnu i Hercegovinu. Ne može! I tačka!

Ne predajemo se

Najbolji sinovi i kćeri stoljećima čuvaju našu zemlju. Čuvat ćemo ono što je naše i u vremenima koja dolaze. Neki nas pitaju: Šta je naše? Naše je ono što je priznao cijeli svijet i što je 22. maja 1992. trajno zapečaćeno u UN-u. Planetarni certifikat državnosti, nezavisnosti i suvereniteta nije izdat ni entitetima, ni distriktu, ni kantonima, ni gradovima, ni općinama. U UN-u je samo jedan certifikat, samo jedna adresa, samo jedno ime – to je država Bosna i Hercegovina. Mi njoj služimo. Mi se za nju borimo.

Više od 1.000 godina mi ne klečimo pred onima koji žele uništiti našu državu. I naša je obaveza da ne klečimo, već da se borimo, za Bužim, za Krajinu, za državu Bosnu i Hercegovinu! Čuvat ćemo istinu o herojima Bužima, Krajine i Bosne i Hercegovine. Mi se časno i ponosno borimo za našu domovinu! Mi se nikada ne predajemo! Mi imamo samo jednu državu – domovinu Bosnu i Hercegovinu.