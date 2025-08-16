Transportna industrija poziva na pravedniji tretman i mjere za zaštitu profesionalnih vozača

Generalni koordinator Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić izjavio je da su predstavnici BiH pozvani na regionalni sastanak u Beogradu 10. septembra na kome će se među ostalim raspravljati o uticaju EES i ETIAS na zemlje zapadnog Balkana i na kome se očekuje prisustvo svih relevantnih transportnih asocijacija i ambasadora EU.

Konzorcijum je tokom proteklih 20 mjeseci, kako je dodao Peulić, kontinuirano apelovao na domaće institucije da se aktivnije uključe u zaštitu interesa domaće transportne industrije. Iako postoje određeni signali iz Brisela, kako je dodao, konkretno rješenje još nije postignuto.

Obaveze i prava

Peulić je podsjetio da su BiH i EU potpisnice i ugovorne strane Evropskog sporazuma o radu vozača i posada vozila koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR), kao i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), te da ti dokumenti definišu obaveze i prava država potpisnica, uključujući međusobno priznavanje pravila o vremenu vožnje i odmora profesionalnih vozača te zabranu diskriminacije u pružanju usluga međunarodnog transporta. Naglasio je su njihovi zahtjevi zakoniti, realni i usaglašeni sa evropskim praksama, a među ostalim uključuju ukidanje diskriminacije u EU – primjenu AETR i SSP sporazuma.

- Ukoliko se ne postigne dogovor sa EU, profesionalni vozač iz BiH moći će raditi svega šest mjeseci godišnje, dok će kompanije morati isplaćivati punu godišnju platu. Takav model poslovanja nije održiv – rekao je Peulić Feni.

Naglasio je da su posebno pogođene firme koje se bave lancima snabdijevanja, gdje rotacija vozača nije moguća kao kod prevoza putnika. Procjenili su da bi troškovi transporta mogli porasti i do 30 posto, a 50 posto kapaciteta moglo bi biti preseljeno van zemlje.

Peulić također ističe da su vozači iz BiH suočeni s hapšenjima u zemljama EU, iako su legalno zaposleni, plaćaju poreze i doprinose, te ne predstavljaju nikakvu prijetnju.

-Vozač nije migrant, nije azilant, on je radnik koji obavlja radni zadatak u okviru međunarodnog sporazuma. Ne tražimo privilegije, već ravnopravan tretman i poštivanje postojećih sporazuma – naglasio je Peulić pozivajući domaće institucije na diplomatsku ofanzivu.

Konzorcijum Logistika BiH najavio je početak protesta od 1. septembra ove godine, pod sloganom "do ispunjenja zahtjeva". Protest će se voditi po uzoru na francuski model, ali prilagođen bh. uslovima.

Privrednici su ranije upozorili da, iako primjena Evropskog sistema ulaska/izlaska (EES) i Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS) donose određene prednosti u pogledu sigurnosti i digitalizacije, na drugoj strani mogu izazvati ozbiljne poremećaje u sektoru transporta.

Implementacija sistema

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH smatraju da je pri implementaciji EES i ETIAS sistema nužno pronaći prilagođeno rješenje za BiH.

Članovi Komore su na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije prije dva mjeseca u Briselu predložili uspostavljanje prilagođenog rješenja za Zapadni Balkan, koji je trenutno u procesu pridruživanja EU.

- Imajući u vidu da je Balkan okružen granicama EU, smatramo da region ne treba posmatrati kao treću stranu i da ga treba isključiti iz EES i ETIAS sistema ili pronaći moguće rješenje za pojednostavljenje ili smanjenje administrativnih procedura kako bi se olakšao prekogranični transport i bolja integracija sa tržištem EU - naveli su iz Komore.

Na tom sastanku predloženo je uvođenje preciznijeg modela praćenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni korištenjem novih digitalnih sistema (EES i SIS), koji omogućavaju tačno evidentiranje ulazaka i izlazaka.

Iz Komore su dodali da bi se na taj način boravak računao u satima, a ne u danima (odnosno 90 dana puta 24 časa - što je 2.160 časova), čime bi se znatno unaprijedila fleksibilnost u međunarodnom cestovnom transportu.