Bećirović u okviru radne posjete Cazinu razgovarao s gradonačelnikom Ogreševićem

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, u okviru radne posjete Cazinu, razgovarao je s gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem.

Tokom sastanka, razgovarano je o razvojnim projektima koji se realiziraju na području Cazina, prioritetima lokalne zajednice, te aktivnostima s ciljem jačanja privrede i poboljšanja kvaliteta života građana.

Značaj kontinuirane saradnje

Poseban akcenat stavljen je na infrastrukturne projekte, podršku poljoprivredi, unapređenje obrazovnih i zdravstvenih kapaciteta, te na stvaranje uslova, koji će omogućiti mladima da ostanu i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović ukazao je na značaj kontinuirane saradnje državnog i lokalnih nivoa vlasti. Naglasio je da je grad Cazin, na čelu s agilnim gradonačelnikom Ogreševićem, primjer lokalne zajednice u kojoj ljudi svojim radom, upornošću i vizijom pokazuju da se, uz dobru organizaciju i predanost, mogu ostvariti značajni rezultati. Posebno je istakao da je važno snažno podržavati ovakve sredine, kako bi se zajedno gradila bolja budućnost za sve građane.

- Nijedna lokalna zajednica ne smije biti prepuštena sama sebi. Naš zadatak je da zajednički gradimo povoljno okruženje i ekonomske prilike koje će motivirati mlade da ovdje ostanu, rade i zasnivaju porodice“, istakao je, između ostalog - Bećirović.

Intenziviran rad

Gradonačelnik Ogrešević zahvalio je Bećiroviću na posjeti, te je naglasio da ovakva podrška pruža dodatnu snagu predstavnicima lokalnih zajednica da intenziviraju rad na projektima važnim za građane. Rekao je da se samo zajedničkim radom, uz podršku viših nivoa vlasti, mogu ostvariti planirani ciljevi, od modernizacije infrastrukture do otvaranja novih radnih mjesta.

Tokom posjete razgovarano je i o mogućnostima privlačenja stranih investicija, unapređenju prekogranične saradnje, te o projektima koji bi dodatno povezali grad Cazin s ostatkom Bosne i Hercegovine i regije.

Bećirović je zajedno s gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem položio cvijeće na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima u Cazinu, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.