MUP SBK priveo tri osobe u Jajcu zbog provokacija ispred džamije

Tri osobe su privedene u Jajcu nakon sinoćnjeg incidenta koji se dogodio ispred gradske džamije, saznaje Istraga.ba.
Riječ je o učesnicima svadbene kolone koja je prethodno izazvala burne reakcije u javnosti. Podsjećamo, incident se desio prilikom prolaska svadbene kolone kroz centar Jajca, gdje su se učesnici nakratko zaustavili ispred gradske džamije.
Tom prilikom, kako je ranije saopćeno iz Općinskog odbora SDA Jajce, pojedini učesnici su mašući etničkim zastavama i glasno skandirajući, narušili javni red i mir s očitom namjerom provokacije.
Slučaj je dodatno eskalirao kada je, prema tvrdnjama SDA Jajce, jedan od učesnika kolone na semaforu verbalno napao Rasima Šahmana, vijećnika SDA u Općinskom vijeću Jajce, koji se tada nalazio u saobraćaju u svom privatnom vozilu.
Ovaj napad je ubrzo prijavljen nadležnoj policijskoj stanici. Privođenja dolaze nakon što je javnost zatražila brzu i efikasnu reakciju nadležnih institucija, kako bi se spriječilo dalje narušavanje međunacionalnih odnosa u ovom srednjobosanskom gradu. Trenutno nije poznato kako su okarakterizirana krivična djela, a istraga je u toku.