MUP SBK priveo tri osobe u Jajcu zbog provokacija ispred džamije

Riječ je o učesnicima svadbene kolone koja je prethodno izazvala burne reakcije u javnosti. Podsjećamo, incident se desio prilikom prolaska svadbene kolone kroz centar Jajca, gdje su se učesnici nakratko zaustavili ispred gradske džamije.

Tri osobe su privedene u Jajcu nakon sinoćnjeg incidenta koji se dogodio ispred gradske džamije, saznaje Istraga.ba.

Tom prilikom, kako je ranije saopćeno iz Općinskog odbora SDA Jajce, pojedini učesnici su mašući etničkim zastavama i glasno skandirajući, narušili javni red i mir s očitom namjerom provokacije.

Slučaj je dodatno eskalirao kada je, prema tvrdnjama SDA Jajce, jedan od učesnika kolone na semaforu verbalno napao Rasima Šahmana, vijećnika SDA u Općinskom vijeću Jajce, koji se tada nalazio u saobraćaju u svom privatnom vozilu.

Ovaj napad je ubrzo prijavljen nadležnoj policijskoj stanici. Privođenja dolaze nakon što je javnost zatražila brzu i efikasnu reakciju nadležnih institucija, kako bi se spriječilo dalje narušavanje međunacionalnih odnosa u ovom srednjobosanskom gradu. Trenutno nije poznato kako su okarakterizirana krivična djela, a istraga je u toku.