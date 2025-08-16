Sutra u BiH oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima

U većem dijelu zemlje danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 14.00 sati: Sokolac 29; Bugojno, Jajce, Livno 31; Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica 32; Trebinje, Zenica 33; Tuzla 34; Doboj 36 i Mostar 37 stepeni.

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno ili pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.