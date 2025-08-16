Dodik o sastanku Trampa i Putina: Mir ne dolazi iz ultimatuma i ucjena, nego iz razgovora

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prokomentirao je na društvenim mrežama sastanak lidera SAD i Rusije - Donalda Tramp i Vladimira Putina.

Poručio je da svijet danas ima razlog da vjeruje te dodao da je budućnost u miru, a mir u dijalogu.

- Sastanak predsjednika Trampa i predsjednika Putina pokazuje hrabrost i snagu vizije. Oni su danas na inicijativu predsjednika Trampa otvorili vrata mogućnosti da se vrati dijalog u svijet koji je navikao na diktate i jednostrane odluke.

Srbi najbolje znaju šta znači kada se pravo gazi silom - kroz historiju smo upravo mi bili žrtve tog nepravnog poretka. Zato pozdravljam ovaj susret kao znak da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići.

Ovo nije kraj, ali jeste jasan početak - da mir ne dolazi iz ultimatuma i ucjena, nego iz razgovora onih koji mogu donijeti i garantovati stabilnost cijelom svijetu. Međunarodno pravo nije mrtvo, ali ga treba vratiti u život. A ono se ne može graditi na presudama koje pišu stranci i guverneri, nego na hrabrosti lidera da stave narod i mir iznad sile - naglasio je Dodik.