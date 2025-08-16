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PRVA POSJETA

Bećirović i Ogrešević u Tržačkoj Rašteli: Odata počast i položeno cvijeće na spomen-obilježje

Tržačka Raštela je mjesto koje je dalo izuzetan doprinos u odbrani naše domovine, kaže Bećirović

Tokom posjete - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.8.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, zajedno s gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem, posjetio je mjesnu zajednicu Tržačka Raštela.

Bećirović je odao počast i položio cvijeće na Spomen-obilježje šehida i civilnih žrtava rata sa područja Tržačka Raštela.

Mještani su se zahvalili Bećiroviću na posjeti, a prema njihovim riječima, ovo je prva posjeta jednog člana Predsjedništva BiH ovom mjestu u postdejtonskom periodu. Tom prilikom upoznali su člana Predsjedništva BiH i s aktuelnim izazovima s kojima se suočavaju.

Odbrana BiH

Tokom razgovora s mještanima, Bećirović je rekao da je Tržačka Raštela primjer zajednice koja je dala nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine tokom agresije.

- Tržačka Raštela je mjesto koje je dalo izuzetan doprinos u odbrani naše domovine. Danas smo ovdje da iskažemo zahvalnost i da pokažemo da niko nije zaboravljen, ali i da razgovaramo o budućnosti i o tome kako unaprijediti život u ovom kraju -  istakao je Bećirović.

Tokom razgovora, Bećirović je istakao da je neposredan kontakt državnih i drugih zvaničnika s građanima na terenu nezamjenjiv dio odgovornog i savjesnog obavljanja javne funkcije.

Iskren razgovor 

- Ne postoji zamjena za iskren razgovor oči u oči. Samo na terenu, slušajući ljude, možemo razumjeti stvarne potrebe i izazove s kojima se suočavaju mještani. Država mora biti prisutna tamo gdje je ljudima najpotrebnija – u selima, povratničkim naseljima i svim mjestima gdje se vodi borba za dostojanstven život - rekao je Bećirović.

Naglasio je da državne institucije ne smiju biti zatvorene ni udaljene od stvarnog života građana, te da su obilazak lokalnih zajednica i razgovor s mještanima izuzetno važni za jačanje osjećaja zajedništva u Bosni i Hercegovini. 

# DENIS BEĆIROVIĆ
# NERMIN OGREŠEVIĆ
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