U Istočnom Novom Sarajevu u toku realizacija projekata vrijednih više od pet miliona KM

Na području Istočnog Novog Sarajeva u toku je realizacija infrastrukturnih projekata za koje je iz opštinskog budžeta izdvojeno više od pet miliona KM, rekao je Srni načelnik opštine Jovan Katić.

On je naveo da se u mjesnoj zajednici Tilava radi primarni fekalni kolektor, vrijednosti 450.000 KM, koji će biti završen do kraja godine i čime se stvaraju preduslovi da se u sljedećoj godini krene sa izgradnjom sekundarnog fekalnog kolektora.

On je rekao da je u toku izgradnja saobraćajnice sa modernom rasvjetom od mjesne zajednice Tilava prema manastiru Svete Angeline za šta je opština izdvojila 400.000 KM.

Potpisan ugovor

- Potpisali smo ugovor za nastavak izgradnje saobraćajnice u naselju Tvrdimići i vrlo brzo očekujemo da krene izvođenje radova, čija je vrijednost 500.000 KM - naglasio jer on i dodao da su i u ostalim mjesnim zajednicama angažovani na izgradnji infrastrukturnih projekata.

Prema njegovim riječima, nastavljena je izgradnja Njegoševe ulice, vrijednosti 300.000 KM, završavaju se radovi u Kninskoj ulici, a završene su Gatačka ulica i dionica kod zgrada za kolektivno stanovanje, vrijednosti oko 300.000 KM.

Katić kaže da je jedan od većih infrastrukturnih projekata uređenje korita rijeke Tilave u Ulici Đure Jakšića gdje će se riješiti veliki problem plavljenja tog područja.

- Vrijednost ovog projekta je 900.000 KM, a njegovim završetkom stvaraju se preduslovi za nastavak izgradnje pješačke i biciklističke staze koja ide od naselja Čiča do Toplika - dodao je Katić.

Kašnjenje s radovima

Katić je rekao da izvođač kasni sa građevinskim radovima na novoj osnovnoj školi čiju izgradnju u potpunosti finansira Vlada Republike Srpske.

On je izrazio nadu da će građevinski radovi biti završeni do nove godine, kada će raspisati javnu nabavku za unutrašnje uređenje i dodao da očekuje da će sve biti spremno do naredne školske godine.

Katić podsjeća da je završen i novi vrtić koji sa radom počinje 1. septembra, a njegovu izgradnju finansirali su opština i Grad Istočno Sarajevo.

Specijalno vozilo

Pored infrastrukturnih projekata, Katić kaže da je opština izdvojila 500.000 KM za nabavku specijalnog vozila za odvoz smeća za komunalno preduzeće "Rad", a u ovoj godini planiran je i završetak smještajnih kapaciteta za ovo preduzeće za šta je planirano oko 1,5 miliona KM.

Katić je rekao da su ove godine trajno riješili i smještajne kapacitete za komunalno preduzeće "Sveti Marko" u vrijednosti 350.000 KM.