Amidžić brani prodaju zgrade Dodikovog kuma i tvrdi da je stav Pravobranilaštva neobavezujući

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić izjavio je danas da Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine nije reagovalo kada je bila riječ o kupovini objekata u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, za razliku od kupovine zgrade Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO) u Banja Luci, te da je stav ove institucije neobavezujući.

Amidžić je naveo da ima osjećaj da neko u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine želi da ponuđač zaradi novac, odnosno da tuži Bosnu i Hercegovinu, naplati novac i da mu objekat ostane u vlasništvu.

“Pojasniću, kada se propuste rokovi iz ponude, onda ponuđač ima pravo da tuži Bosnu i Hercegovinu i naplati kompletan novčani iznos, a da mu objekat ostane u vlasništvu. Neobavezujući je stav Pravobranilaštva i njihovim ponašanjem će biti ovo što sam naveo”, rekao je Amidžić na konferenciji za novinare u Banja Luci.

On je dodao da svako ko krši zakon treba da odgovara.