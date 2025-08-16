Konaković providno traži da građani doniraju novac NiP-u u trenucima kada ide istraga

Lider Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u nedavnom intervjuu za jedan medij otkrio je kako je njegova politička partija u minusu.

Naime, kako je rekao u minusu su 200.000 KM, te je apelovao na sve građane kojima je NiP "simpatičan" da im doniraju novac kako bi se izvukli iz finansijske dubioze, a ujedno i osigurali novac za predizbornu kampanju za iduću godinu.

- Pomoglo bi nam kad bi dobri ljudi iz Bosne i Hercegovine nagradili ljude iz Naroda i pravde - izjavio je Konaković.

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