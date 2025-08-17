Prije 191 godinu preminuo Husein-kapetan Gradaščević, Zmaj od Bosne

Na današnji dan 1834. godine, preminuo je Husein-kapetan Gradaščević - Zmaj od Bosne, legenda, paradigma bosanskog ponosa, ne samo u svom dobu nego i danas, najveći među velikanima, bosanski gazija i jedna od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine. Ukopan je na mezarju Ejup u Istanbulu.
Husein-kapetan Gradaščević rođen je u Gradačcu, 31. avgusta 1802. godine, u bogatoj begovskoj i spahijskoj porodici. Bio je veoma obrazovan, a već sa 16 godina je naučio i arapsku kaligrafiju.
Vrlo mlad, već u 19. godini, Husein je postao kapetan Gradačačke vojne kapetanije. Istakavši se tokom Rusko-turskog rata (1828. - 1829.), Gradaščević je od bosanskog guvernera dobio zadatak da mobilizira vojsku između Drine i Vrbasa, a do 1830. godine postao je vođa svih osmanskih kapetana u Bosni.
Proglašen bosanskim vezirom
U decembru 1830., Husein-kapetan je bio domaćin skupa bošnjačkih ajana u Gradačcu, a krajem januara 1831. održan je sastanak u Tuzli, odakle je upućen opći poziv bosanskom narodu da se diže na ustanak za odbranu Bosne. Husein-kapetan Gradaščević tada je izabran za vođu Pokreta za bosansku autonomiju te predvodio čuveni Veliki ustanak.
U Prištini je, 10. augusta 1831., održan sastanak svih vođa Pokreta za autonomiju na kojem je Husein-kapetan Gradaščević proglašen bosanskim vezirom. Njegov novi status ozvaničen je tokom Svebosanskog sabora, održanog 12. septembra iste godine u Sarajevu, kada Gradaščević postaje, ne samo vrhovni zapovjednik nego i glavna civilna vlast u Bosni. Osnovao je sud te, nakon što se udomaćio u Sarajevu, preselio centralnu vlast Bosne u Travnik, napravivši od njega glavni grad pobunjene Bosne. U Travniku je osnovao Divan, Bosanski kongres, koji je zajedno s njim činio Vladu Bosne.
U proljeće 1832. godine, novoimenovani bosanski beglerbeg Mahmud Hamid-paša s 30.000 osmanskih vojnika kreće da uguši pobunu i poražava bosansku vojsku prvo u bici kod Banjske, a nakon toga još nekoliko četa bosanske vojske u pohodu prema Sarajevu.
Izdaja hercegovačkih vođa
Nakon narednog poraza u bici kod Šarenog hana bosanska vojska se povukla prema Sarajevu. Posljednja bitka dogodila se 4. juna 1832. godine na Stupu u Sarajevu, kada je konačno poražen Husein-kapetan Gradaščević. Jedan od glavnih razloga poraza bila je izdaja hercegovačkih vođa Ali-paše Rizvanbegovića i Smail-age Čengića, koji su došli u pomoć sultanovoj vojsci i probili Huseinove linije kod mjesta Crna Rijeka.
Husein-kapetan Gradaščević je, nakon poraza bosanske vojske, morao pobjeći u Habsburšku Monarhiju, 31. maja 1832. godine. Odatle je pregovarao sa sultanom da se vrati u Carstvo, koji je njegovu želju odobrio, ali mu je zabranio da se vrati u Bosnu, zbog čega se odselio prvo u Beograd, a potom u Istanbul.
Jozef Dobrovski. Wikipedia.org
Jozef Dobrovski. Wikipedia.org
Rođen češki slavist Jozef Dobrovski, “Otac slavistike”
1753. - Rođen češki slavist Jozef Dobrovski (Joseph Dabrowski), “Otac slavistike”, tvorac češke gramatike i gramatike staroslavenskog jezika, centralna ličnost češkog narodnog preporoda. Proučavao je sve slavenske jezike i književnosti, posebno rad slavenskih prosvjetitelja Ćirila i Metodija, slavenske azbuke i staroslavenski jezik. Djela: "Historija češkog jezika i književnosti", "Gramatika češkog jezika", "Gramatika staroslavenskog jezika", slavističke zbirke "Slavin", "Slovanka".
1893. - Rođena američka filmska glumica Me Vest (Mae West), koja se iskazala kao izuzetan komičar. Filmovi: "Seks", "Dijamantska Lili", "Nisam anđeo", "Klondajk Eni", "Svaki dan je praznik", "Idi na zapad, mladi čovječe", "Mura Brekendridž", "Učinila mu je krivo".
1908. - Umro srbijanski pisac Radoje Domanović. Od 1905. do smrti bio je šef korektora Državne štamparije u Beogradu. Uređivao je satirični list "Stradija". Djela: satirične pripovijetke "Stradija", "Vođa", "Danga", "Mrtvo more".
1923. - Rođena Mira Stupica, jedna je od najcjenjenijih srpskih i regionalnih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumica. Debitovala je 1941. godine u pozorištu. Godine 1955., zajedno sa suprugom Bojanom Stupicom odlazi u Zagreb, gdje glumi u Hrvatskom narodnom kazalištu do 1957., nakon čega se vraća u Beograd. Rad na filmu započela je 1951. godine, od kada je ostvarila gotovo 50 filmskih i televizijskih uloga. Mira Stupica starija je sestra slavnog glumca Bore Todorovića.
1943. - Američki filmski glumac Robert de Niro, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda krajem 20. vijeka, dobitnik Oskara za uloge u filmovima "Kum Dva" i "Razjareni bik", rođen je na današnji dan. Ostali filmovi: "Taksista", "Dvadeseti vijek", "Bilo jednom u Americi", "Lovac na jelene", "Njujork, Njujork", "Vrelina", "Obožavalac".
1953. - Njemačko-rumunska književnica Herta Miler (Müller), poznata po svojim djelima koja vjerno prikazuju teror režima Nikolaja Čeaušeskog, rođena je na današnji dan. Herta je tokom 1990-ih postala svjetski renomirani autor, a njena djela su prevedena na više od 20 jezika. Također joj je uručeno više od 20 nagrada, te, kao kruna karijere, Nobelova nagrada za književnost 2009. godine.
Alen Islamović, legenda bh. rokenrola, slavi 68. rođendan
1957. - U Sokocu, malom mjestu kod Bihaća, rođen je Alen Islamović, bh. rok-pjevač, nekadašnji član "Divljih jagoda" i "Bijelog dugmeta". Kada se priključio “Divljim jagodama” otkrio je i talent za pisanje tekstova, te su nastali najveći hitovi tog benda - „Motori“, „Šejla“, „Nasmiješi se“… Album „Motori“prodat u 400.000 primjeraka. Godine 1985., “Jagode” su potpisale ugovor s kućom u Londonu za snimanje albuma za zapadno tržište. Odsvirali su legendarni koncert u “Marquee klubu”, gdje su svirali “The Beatlesi”, “Led Zeppelin”, “The Who”, “Rolling Stonesi”... Nakon povratka iz Londona Alen se priključio “Bijelom dugmetu”. Album s hitom „Hajdemo u planine“,koji su pjevušili i stari i mladi, prodat je u 800.000 primjeraka i srušio je sve rekorde “Dugmeta”. Svoj prvi solo projekt „Haj' nek' se čuje čuje“ Islamović je izdao krajem 1989. U Bihaću je 1990. otvorio diskoteku “Holivud”, gdje su mu gostovale mnoge ličnosti s estrade pa se tih godina bavio biznisom. Krajem ratne 1992. godine izašao je iz opkoljenog Bihaća i priključio se estradi Bosanaca u dijaspori te izdao album „Gdje je moj rođeni brat“. Uradio je mnogo humanitarnih koncerata za Bosnu i Hercegovinu. Sljedeći album „Bauštelac“ doveo ga je u dijaspori do najslušanijeg pjevača 1994. godine. Godine 1997., Alen je opremio jedan studio za svoje potrebe i snimio album „Samo nebo zna“, a 2002. osnovan je bend 4 ASA čiji sastav su činili: bubanj – Slavko Pintarić Pišta, bas gitara – Vlado Kalember, ritam gitara – Alen Islamović, solo gitara – Jurica Pađen i klavijature – Rajko Dujmić. Godine 2007., Alen je došao do ideje da organizira svjetsku turneju s bivšim pjevačima “Bijelog dugmeta”, Željkom Bebekom i Mladenom Vojičićem Tifom. Turneja se rasprodala po cijelom svijetu i trajala je 18 mjeseci s 40-ak velikih koncerata. Danas Alen najviše vremena provodi u rodnom Bihaću na svojoj plantaži lješnjaka, a osim lješnjaka, farma “Islamović” proizvodi i rakiju od najkvalitetnijih jabuka s obala rijeke Une.
1960. - Rođen Šon Džastin Pen (Sean Justin Penn), američki filmski glumac i reditelj. Dobitnik je dva Oskara za najbolju glavnu ulogu. Najpoznatiji je po ulogama žestokih, često nesimpatičnih likova bez smisla za humor. Penov privatni život počeo je privlačiti medije nakon što se oženio pop zvijezdom Madonom (Madonna), 1985. godine.
1996. - S kosmodroma u Bajkonuru u vasionu je poletjela prva Francuskinja Klaudija Dešaj (Claudie Deshays), koja je potom provela 16 dana u naučnoj misiji na ruskoj svemirskoj orbitalnoj stanici "Mir".
2015. - Umro Arsen Dedić, hrvatski kompozitor, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Autor je i izvođač više desetaka šansona te pobjednik mnogih muzičkih festivala. Slovi za jednog od utemeljitelja šansone u Hrvatskoj i uopće na Balkanu. Na estradnoj sceni se pojavio 1969. godine, kada je objavio svoj prvi album „Čovjek kao ja“, koji je vrtoglavom brzinom dospio na vrh tadašnje top-ljestvice prodatih albuma. Uz muziku, objavio je više zbirki lirike. Prevodio je i obrađivao poznate šansonijere i autore. Njegove pjesme su prevodili i obrađivali mnogi izvođači, a sâm je pisao za mnoge poznate hrvatske estradne umjetnike, najviše za suprugu Gabi Novak, koja je preminula nedavno, 11. avgusta 2025. Veliki dio Arsenovog opusa čini i primijenjena muzika za televiziju, film i pozorište. Bio je član Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva pisaca.