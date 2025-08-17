Od ranih jutarnjih sati kolaps na graničnim prijelazima: Kilometarske kolone na izlazu iz BiH

Zbog kiše koja je padala jučer i noćas ili još uvijek pada jutros se na većini putnih pravaca u Bosni I Hercegovini saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu.

I danas se očekuje pojačanu frekvenciju vozila, a na mnogim graničnim prijelazima od ranih jutarnjih sati višesatna su čekanja na izlazu iz naše zemlje. Izdvajaju se granični prijelazi: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Zupci i Osoje. I na ostalim graničnim prijelazima tokom dana se očekuje znatno jača frekvencija vozila.

- Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju (pješake, bicikliste, motocikliste, korisnike električnih romobila..) da budu oprezni i da poštuju sve propise - navode iz BIHAMK-a.

Zbog sanacije kolovoza uslijed požara na vozilu, u tunelu Ivan (A-1 Bradina-Tarčin) saobraća se preticajnom trakom. Apeluje se na vozače da smanje brzinu i poštuju postavljenu signalizaciju. Iz smjera Tarčina prema Bradini motorna vozila saobraćaju nesmetano.

Sanacioni radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji). Zbog održavanja auto-trke danas će se u vremenu od 10 do 17:30 sati sati obustaviti saobraćaj na regionalnom putu od kružnog toka Grkarica do ulaza u Babin Do (Bjelašnica).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 tona preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).