Osmančević: Čavić je postao simbol političkog oportunizma u najgorem obliku, odrekao se vlastite prošlosti

Kako je bivši opozicionar Dragan Čavić postao glasnogovornik vlastitog protivnika, piše Edin Osmančević, Banjalučanin iz Švedske.

- Banja Luka, grad u kome sam se rodio i kojeg nosim u srcu od 90-ih godina pa do dana današnjeg se valja u mulju političkog blata iz kojeg se teško izlazi!

Politička biografija Dragana Čavića najbolji je dokaz da u Bosni i Hercegovini političko dostojanstvo ima kratki rok trajanja, a da lična ambicija često nadvlada principe. Nekada je važio za opozicionara koji je imao hrabrosti da se suprotstavi nacionalističkim dogmama i čak javno prizna genocid u Srebrenici. Danas, međutim, od tog čovjeka ostala je tek sjenka: političar koji se odriče vlastite prošlosti i staje u red poslušnika Milorada Dodika.

Čavić je simbol preobražaja koji nema veze sa evolucijom političkog mišljenja, nego isključivo sa preletačkim oportunizmom. Njegova današnja retorika – da je visoki predstavnik „nelegitiman“ i da je proces protiv Dodika „politički progon“ – djeluje kao loša kopija Dodikovih rečenica. Sve ono zbog čega se nekada razlikovao od režima, sada koristi da ga brani.