Bećirović: Poslovna zona Ratkovac dokaz da je moguće stvoriti uvjete za privlačenje investicija

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, zajedno s gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem posjetio je Poslovnu zonu Ratkovac u mjesnoj zajednici Ćoralići, jednu od najvažnijih poslovnih zona u Unsko-sanskom kantonu, saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta.

Otvaranje novih radnih mjesta

Bećirović se sastao s privrednicima i razgovarao o mogućnostima daljeg razvoja, privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Istaknuta je potreba zajedničkog djelovanja svih nivoa vlasti u podršci privrednicima radi ubrzanja procesa koji vode do novih investicija i razvoja.

Član Predsjedništva BiH je posjetio fabriku za proizvodnju i preradu bakrene žice, jednu od najvećih i najznačajnijih fabrika u Krajini, kao i fabriku za izradu pločastog furniranog namještaja, koja svoje proizvode izvozi na tržišta Njemačke, Austrije, Švicarske, Danske i drugih zemalja.

Motor ekonomskog razvoja

Bećirović istiće da je Poslovna zona Ratkovac značajan motor ekonomskog razvoja. Naglasio je da svako novo ulaganje znači ne samo ekonomski rast već i jačanje društvene stabilnosti jer otvaranje radnih mjesta omogućava mladima da planiraju budućnost u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Ogrešević je upoznao Bećirovića s novim mjerama za unapređenje infrastrukture, modernizaciju proizvodnih pogona i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Jačanje lokalne ekonomije

Član Predsjedništva BiH naglasio je da jačanje lokalne ekonomije ima direktan uticaj na ukupni privredni rast zemlje i da je ulaganje u lokalne privredne centre ulaganje u stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine.

- Poslovna zona Ratkovac je dokaz da se strateškim pristupom i zajedničkim radom mogu stvoriti uslovi za privlačenje investitora. Svako novo radno mjesto znači sigurnost jedne porodice i razlog da mladi ostanu ovdje. Lokalna ekonomija poput ove temelj je na kojem se gradi stabilna i prosperitetna država. Važno je osigurati da Bosna i Hercegovina bude zemlja prilika a ne odlazaka - rekao je dr. Bećirović.

Gradonačelnik Ogrešević poručio je da će Grad Cazin nastaviti rad na projektima koji doprinose ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica kako bi svaki građanin imao jednake uslove za život i rad.