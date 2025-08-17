Dio izraelskih turista, koji su ostali zaglavljeni u BiH, sumnjaju da su im pasoši namjerno bačeni

Turisti iz Izraela ostali su zaglavljeni u Bosni i Hercegovini, jer im je osoblje hotela bacilo pasoše, piše izraelski medij Ynet.

Kažu da je riječ o 47 turista, a prema riječima turista sve se desilo slučajno. Inače, turisti su se jučer trebali vratiti u Izrael, no bez pasoša oni to nisu mogli, te su ostali u hotelu.

- Nakon provjere sigurnosnih kamera, otkrili smo da su pasoši greškom bačeni u smeće. Iz smeća na recepciji odvezeni su u kamione za smeće, a zatim na deponiju. Prisiljeni smo ostati u hotelu još 48 sati, možda i duže. Bojimo se da bismo ovdje mogli ostati zaglavljeni više od sedmicu dana - reklo je nekoliko turista za Ynet.