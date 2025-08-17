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UKLJUČILA SE I AMBASADA

Dio izraelskih turista, koji su ostali zaglavljeni u BiH, sumnjaju da su im pasoši namjerno bačeni

Pitali smo kako se to dogodilo, a još uvijek nismo dobili odgovore, rekao je jedan Izraelac

Pasoši završili u smeću. Ynet

S. S.

17.8.2025

Turisti iz Izraela ostali su zaglavljeni u Bosni i Hercegovini, jer im je osoblje hotela bacilo pasoše, piše izraelski medij Ynet.

Kažu da je riječ o 47 turista, a prema riječima turista sve se desilo slučajno. Inače, turisti su se jučer trebali vratiti u Izrael, no bez pasoša oni to nisu mogli, te su ostali u hotelu.

- Nakon provjere sigurnosnih kamera, otkrili smo da su pasoši greškom bačeni u smeće. Iz smeća na recepciji odvezeni su u kamione za smeće, a zatim na deponiju. Prisiljeni smo ostati u hotelu još 48 sati, možda i duže. Bojimo se da bismo ovdje mogli ostati zaglavljeni više od sedmicu dana - reklo je nekoliko turista za Ynet.

Neki putnici su izrazili sumnju da nije u pitanju greška.

- Ovo je vrlo čudno. Kako neko može baciti pasoše? Svi šute. Sumnjamo da su pasoši bačeni jer su imali izraelski amblem. Zahtijevamo jasan odgovor, jer je ovo ozbiljan čin koji šteti ljudima. Pitali smo kako se to dogodilo, a još uvijek nismo dobili odgovore - rekao je jedan Izraelac.

Hotel nije komentirao ovaj događaj, a Ministarstvo vanjskih poslova Izraela je potvrdio da se ovaj događaj desio te da se njime bavi odjel za izraelske državljane u inostranstvu i Ambasada Izraela u Beogradu.

# IZRAEL
# BIH
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