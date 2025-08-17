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PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik: Imam obećanja funkcionera iz SAD da će promijeniti svoj odnos prema BiH

Tramp je rekao da će njegova administracija odustati od toga da podrži neuspješne koncepte stvaranja država i nacija, kao što je BiH

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

S. S.

17.8.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Donald Tramp gotovo preuzeo potpunu kontrolu nad procesima u SAD, da se još osjećaju udari duboke države, ali da njegova upornost daje optimizam da će biti sklonjeni oni koju su stvarali tuđe države i nacije.

- Tramp je rekao da će njegova administracija odustati od toga da podrži neuspješne koncepte stvaranja država i nacija, kao što je BiH. Naravno, ima još nekih koji su se zadržali u administraciji i sjede u Stejt departmentu, a ne prate njegovu politiku. Naći ćemo način da objasnimo najvažnijim Trampovim ljudima o čemu se radi. Imate ljude u Stejt departmentu koji ne prate njegovu politiku. On kaže da prestaje da se bavi tuđim zemljama i miješanjem u unutrašnje stvari, onda dođe delegacija Stejt departmenta u Sarajevo u jednom konfuznom trenutku i predstavnik stare administracije i kaže "samo vi radite svoj posao, a SAD će priznati presudu" - vezano za moj slučaj. Nije prošlo nekoliko dana i oni u Sarajevu su to učinili - rekao je Dodik u Jutarnjem programu RTRS-a.

On je istakao da smo "veoma blizu mogućnosti da prezentujemo našu situaciju" i da očekuje razumijevanje.

- Imamo podršku ljudi iz Amerike koji su na funkcijama i naših prijatelja koji kažu "sačekajte još malo, nemojte da odustajete od borbe, ovo je sve bilo pogrešno 30 godina, Amerika ima obavezu da promijeni svoj odnos" i mi to čekamo. Ja to javno kažem, jer su mi data obećanja te vrste - naglasio je Dodik.

# SAD
# MILORAD DODIK
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