Dodik: Imam obećanja funkcionera iz SAD da će promijeniti svoj odnos prema BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Donald Tramp gotovo preuzeo potpunu kontrolu nad procesima u SAD, da se još osjećaju udari duboke države, ali da njegova upornost daje optimizam da će biti sklonjeni oni koju su stvarali tuđe države i nacije.

- Tramp je rekao da će njegova administracija odustati od toga da podrži neuspješne koncepte stvaranja država i nacija, kao što je BiH. Naravno, ima još nekih koji su se zadržali u administraciji i sjede u Stejt departmentu, a ne prate njegovu politiku. Naći ćemo način da objasnimo najvažnijim Trampovim ljudima o čemu se radi. Imate ljude u Stejt departmentu koji ne prate njegovu politiku. On kaže da prestaje da se bavi tuđim zemljama i miješanjem u unutrašnje stvari, onda dođe delegacija Stejt departmenta u Sarajevo u jednom konfuznom trenutku i predstavnik stare administracije i kaže "samo vi radite svoj posao, a SAD će priznati presudu" - vezano za moj slučaj. Nije prošlo nekoliko dana i oni u Sarajevu su to učinili - rekao je Dodik u Jutarnjem programu RTRS-a.