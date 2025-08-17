Vlasnik "Hillsa" o izgubljenim pasošima Izraelaca: Sve se desilo slučajno, već četvrtu godinu nam dolaze, nikada nije bilo problema

Kako navodi, nažalost niko nije primijetio da je kesa sa pasošima završila u smeću.

Mrkulić je "Nezavisnim" ovom prilikom poslao videosnimak sa recepcije hotela na kojem se vidi kako kesa koja je nalazila ispod pulta recepcije, a u kojoj su, kako tvrdi, bili pasoši izraelskih turista, pada u kantu za smeće, a da u tom trenutku niko od radnika nije bio unutar recepcije, već se samo vidi kako jedna osoba stoji sa druge strane recepcije.

Saljo Mrkulić, vlasnik sarajevskog hotela "Hills", povodom incidenta koji se dogodio u ovom objektu u petak, 15. avgusta, kada je 47 turista iz Izraela ostalo bez pasoša jer su završili u smeću, poručio je za "Nezavisne novine" da nisu tačne informacije da je neko od radnika na recepciji hotela namjerno bacio putne isprave njihovih gostiju, već da su pukom nesrećom one završile u kanti za otpatke.

- Pasoši su bili na pultu recepcije u kesi, pošto je to grupa. Kesa je pala u kantu za smeće sa pasošima. Niko to nije primijetio. Vidi se to na snimku, želim da se demantuju ove priče koje novinari i mediji izmišljaju. Kesa je slučajno pala u kantu za smeće, a onda se smeće bacalo u tu kantu i poslije toga, jer se nije vidjelo šta je u kesi, odnosno da su pasoši. Onda je to otišlo na smetljište - navodi Mrkulić.

Kako ističe, rukovodstvo hotela zajedno sa nadležnim trenutno pokušava da gostima iz Izraela obezbijedi putne liste da se vrate kući.

Navodi da se radi i ljudima koji već četvrtu godinu dolaze u hotel "Hills".

- Ostali su u hotelu. Radimo sa njima četiri godine, nikada nikakav skandal nije bio. Moglo se desiti svakome, desilo se sada to što se desilo - pojašnjava Mrkulić.

Podsjećamo, čak 47 turista iz Izraela, ostalo je u subotu "zarobljeno" u hotelu, nakon što su im pasoši slučajno završili u kanti za otpatke na recepciji, da bi potom, kako stoje stvari, zajedno sa ostatkom smeća prevezeni na lokalnu deponiju.

Kako piše izraelski list Ynet, kome su se, tvrde, obratili njihovi sunarodnici, osoblje hotela u kojem su smješteni odbacilo je njihove pasoše u smeće.

Izraelski list navodi da su "vlasti opisale incident kao slučajan", u šta sumnjaju neki Izraelci.