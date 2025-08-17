Kahriman za "Avaz": Proteste ispred Vlade KS organiziramo jer isplata poticaja kasni 8 mjeseci, to se nikada nije desilo

Zbog višemjesečnog kašnjenja isplate poticaja poljoprivrednicima Kantona Sarajevo, iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH su za četvrtak, 21.avgust najavili mirni protest ispred sjedišta Kantonalne vlade u Sarajevu.

- Mirni protesti su proizvod neisplaćenih poticaja već osam mjeseci za područje Kantona Sarajevo, što se za 15 godina do sada nikad nije desilo, a bilo je i suša i ranih vremenskih nepogoda - izjavio je za „Avaz“ Admir Kahriman, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH.

Naglasio je da su farmeri s područja Kantona Sarajevo prisiljeni uveliko kupovati stočnu hranu budući da zbog suše ispaša nije moguća, ali da za to nemaju dovoljno sredstava.

- Jednostavno, nismo navikli na ovakvo ponašanje Vlade. Bilo je tu nekih internih pregovora, obećanja koja nisu ispunjena, a u suštini radilo se o razvlačenju vremena i zato su se farmeri odlučili na mirne proteste da iskažemo svoje nezadovoljstvo, jer ne vidimo rješenje problema, pogotovo, nakon izjava premijera i ministra finansija o tome da je stanje u Kantonu Sarajevo po pitanju novčanih sredstava jako loše - rekao nam je Kahriman.

Njihovi zahtjevi su da im se do 1.septembra isplate sva dugovanja za dva kvartala.

- Ne tražimo previše, a zahtijevamo i izmjene pravilnika koji je do danas rezultirao ogromnim brojem odbijenica radi pojedinih nepotrebnih zavrzlama koje prave pravnu konfuziju u samom pravilniku ili nemogućnost provođenja odluka na terenu. Naprimjer, traže nam ZK izvadak za biljnu proizvodnju, a prije je bio uslov posjedovni list parcela. Ako imate zemlju na korištenje trebao vam je ugovor i posjedovni list, sada su to zamijenili ZK izvatkom - ispričao je Kahriman za "Avaz".

Inače, dodao je, saradnja s resornim ministarstvom je izrazito loša. Na protestu će im podršku pružiti i predstavnici drugih kantonalnih udruženja poljoprivrednih proizvođača u FBiH.