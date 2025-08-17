Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JAKO NEVRIJEME

Video / Stiglo osvježenje u Tuzlu, prolom oblaka u poslijepodnevnim satima

Nevrijeme u Tuzli donijelo i pravo osvježenje, pa je u 14 sati izmjereno ugodnih 25 stepeni

Nevrijeme u Tuzli. A. Bešić / Avaz

A. Bešić

17.8.2025

Nakon Hercegovine, jako nevrijeme pogodilo je i Bosnu.

U poslijepodnevnim satima jak pljusak je pogodio Tuzlu.

Viđen je pravi prolom oblaka, a u centru grada praktično niste mogli da vidite nikog.

Nevrijeme u Tuzli donijelo i pravo osvježenje, pa je u 14 sati izmjereno ugodnih 25 stepeni.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# NEVRIJEME
# TUZLA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.