Video / Stiglo osvježenje u Tuzlu, prolom oblaka u poslijepodnevnim satima

Nakon Hercegovine, jako nevrijeme pogodilo je i Bosnu.

U poslijepodnevnim satima jak pljusak je pogodio Tuzlu.

Viđen je pravi prolom oblaka, a u centru grada praktično niste mogli da vidite nikog.

Nevrijeme u Tuzli donijelo i pravo osvježenje, pa je u 14 sati izmjereno ugodnih 25 stepeni.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.