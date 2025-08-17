Video / Stiglo osvježenje u Tuzlu, prolom oblaka u poslijepodnevnim satima

Nakon Hercegovine, jako nevrijeme pogodilo je i Bosnu.
NEKI SU BILI NESPREMNI
JAKO NEVRIJEME
Nevrijeme u Tuzli donijelo i pravo osvježenje, pa je u 14 sati izmjereno ugodnih 25 stepeni
Nevrijeme u Tuzli. A. Bešić / Avaz
Nakon Hercegovine, jako nevrijeme pogodilo je i Bosnu.
U poslijepodnevnim satima jak pljusak je pogodio Tuzlu.
Viđen je pravi prolom oblaka, a u centru grada praktično niste mogli da vidite nikog.
Nevrijeme u Tuzli donijelo i pravo osvježenje, pa je u 14 sati izmjereno ugodnih 25 stepeni.
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