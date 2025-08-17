Pasoši kao izgovor: Dodik ponovo napao Sarajevo i Bošnjake

Na svom profilu Dodik je napisao da je to dokaz "neprijateljstva bošnjačke politike prema jevrejskom narodu i Izraelu“, nazivajući cijeli događaj "varvarizmom“.

Milorad Dodik ponovo je iskoristio društvene mreže kako bi plasirao poruke mržnje prema Sarajevu i svemu što je bošnjačko. Povod je incident u hotelu "Hills“, gdje su pasoši izraelskih turista završili u kanti za smeće.

Suprotno njegovim tvrdnjama, vlasnik hotela Saljo Mrkulić, jasno je kazao da se sve desilo slučajno, a tamo svjedoči i snimak.

- Pasoši su bili na pultu recepcije u kesi, pošto je to grupa. Kesa je pala u kantu za smeće sa pasošima. Niko to nije primijetio. Vidi se to na snimku, želim da se demantuju ove priče koje novinari i mediji izmišljaju. Kesa je slučajno pala u kantu za smeće, a onda se smeće bacalo u tu kantu i poslije toga, jer se nije vidjelo šta je u kesi, odnosno da su pasoši. Onda je to otišlo na smetljište - navodi Mrkulić.

Ovaj primjer pokazuje Dodikovu već prepoznatljivu matricu, od banalnog događaja praviti političku krizu, podizati tenzije i Sarajevo predstavljati kao neprijateljsko mjesto. I dok vlasnici hotela ističu da je riječ o nesretnom slučaju, Dodik uporno koristi svaku priliku da širi narativ o mržnji, kako bi ojačao vlastitu politiku podjela.

Umjesto smirivanja tenzija, lider SNSD-a nastavlja da gradi političke poene na napadima prema Bošnjacima i glavnom gradu BiH. Njegove izjave ne govore o zaštiti turista iz Izraela, već o kontinuitetu političke mržnje prema Sarajevu i svemu što ono predstavlja.