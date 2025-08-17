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SARAJEVO

Video / Ovo je trenutak kada su pasoši državljana Izraela završili u kanti za smeće

Prema informacijama iz Službe za poslove sa strancima, izraelski državljani bi već sutra mogli napustiti Sarajevo

Pasoši pali u kantu za smeće. Screenshot

S. S.

17.8.2025

Na osnovu snimka na kojem se vidi trenutak kada je kesa sa pasošima izraelskih turista završila u kanti za smeće hotela Hills, jasno je utvrđeno da je do incidenta došlo slučajno.

Prema informacijama iz Službe za poslove sa strancima, izraelski državljani bi već sutra mogli napustiti Sarajevo i vratiti se u svoju zemlju, jer se na procedurama intenzivno radi. Hotel u kojem su boravili omogućio im je sve potrebne uslove za produžen boravak, dok čekaju završetak procesa.

Podsjetimo, izraelski portal Ynet ranije je objavio da su pasoši 47 turista greškom bačeni u smeće na recepciji hotela, nakon čega su završili na deponiji. 

# IZRAEL
# SARAJEVO
# BIH
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