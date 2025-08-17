Video / Ovo je trenutak kada su pasoši državljana Izraela završili u kanti za smeće

Na osnovu snimka na kojem se vidi trenutak kada je kesa sa pasošima izraelskih turista završila u kanti za smeće hotela Hills, jasno je utvrđeno da je do incidenta došlo slučajno.
SARAJEVO
Prema informacijama iz Službe za poslove sa strancima, izraelski državljani bi već sutra mogli napustiti Sarajevo
Pasoši pali u kantu za smeće. Screenshot
Na osnovu snimka na kojem se vidi trenutak kada je kesa sa pasošima izraelskih turista završila u kanti za smeće hotela Hills, jasno je utvrđeno da je do incidenta došlo slučajno.
Prema informacijama iz Službe za poslove sa strancima, izraelski državljani bi već sutra mogli napustiti Sarajevo i vratiti se u svoju zemlju, jer se na procedurama intenzivno radi. Hotel u kojem su boravili omogućio im je sve potrebne uslove za produžen boravak, dok čekaju završetak procesa.
Podsjetimo, izraelski portal Ynet ranije je objavio da su pasoši 47 turista greškom bačeni u smeće na recepciji hotela, nakon čega su završili na deponiji.
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