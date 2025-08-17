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Vasković tvrdi: Dodik saopštio da mora podnijeti ostavku, Višković nakon toga završio u bolnici

Kako tvrdi Vasković, ovaj, zamalo tragičan, događaj desio se sinoć, a prethodila mu je svađa Dodika i Viškovića

Višković i Dodik. Screenshot

D. H.

17.8.2025

Premijer Radovan Višković završio je u UKC Banjaluka, nakon što mu je Milorad Dodik rekao da mora podnijeti ostavku, prenosi Slobodan Vasković na svom blogu.

Kako tvrdi Vasković, ovaj, zamalo tragičan, događaj desio se sinoć, a prethodila mu je svađa Dodika i Viškovića.

Višković je Dodika nazvao izdajnikom, rekao mu da ga je ostavio na cjedilu i da sada on mora da nosi teret njegovih optužnica. I sam Višković je osumnjičen za napad na ustavni poredak BiH.

Višković je odvežen u bolnicu, jutros je izašao, ali pritisak nije prestao, tako da bi sutra ili u narednih nekoliko dana trebalo da podnese ostavku.

Glavni konkurenti za njegovog nasljednika su Siniša Karan, Željko Budimir i Savo Minić.

# RADOVAN VIŠKOVIĆ
# MILORAD DODIK
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