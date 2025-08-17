Čuveni objekat u Sarajevu mogao bi postati luksuzni hotel i kongresni centar: Vlada Federacije BiH dala saglasnost Općini Stari Grad

Rekorde u sektoru turizma bilježi glavni grad BiH, ali i dalje ima mnogo prostora za poboljšanje turističke ponude.

Nacionalni spomenik grada - Kasarna Jajce više od dvadeset godina propada, a Vlada Federacije dala je saglasnost Općini Stari Grad za upotrebu objekta i najavljuju da bi ovaj objekat mogao biti pretvoren u hotel s pet zvjezdica.

Pozitivni trendovi

Iako u avgustu godinama Sarajevo bilježi pozitivne trendove, ove godine još snažniji napredak. Obično milion noćenja bude u oktobru, ali ove godine taj prag je premašen već u julu. Novi cilj je poboljšanjem ponude zadržati turiste još duže.

- Već zaključno sa sedmim mjesecom premašili smo milion i 70 hiljada noćenja, to je porast preko 14 posto u odnosu na prošlu rekordnu godinu - ističe Haris Fazlagić, predsjednik Turističkog udruženja Visit Sarajevo, izvještava Federalna televizija.

Ipak, turizam nije samo broj dolazaka. To je industrija koja zahtijeva strateško planiranje, ulaganja i jasnu viziju. Sarajevo i Kanton, poručuju stručnjaci, imaju resurse svjetskog značaja za razvoj kulturnog i eko-turizma, ali im nedostaje infrastruktura, bolje povezivanje i ulaganja.

- Kanton Sarajevo i Bosna i Hercegovina nikad neće biti destinacija za masovni odmor evropskih ili svjetskih građana. Naša šansa je visoko solijentna klijentela, koja troši najviše novca, a to je klijentela koja putuje radi kulturnih i eko-turističkih razloga – objašnjava ekspert za strateški razvoj turizma Zoran Bibanović.

Rekonstrukcija kasarne

Jedan od važnih projekata u tom sistemu je i rekonstrukcija kasarne “Jajce”, državnog objekta i nacionalnog spomenika nulte kategorije. Stručnjaci ga vide kao multifunkcionalni centar, od hotela do kongresnih i kulturnih prostora, koji bi mogao biti centralno mjesto prezentacije Sarajeva svijetu.

– Gradu Sarajevo je bitno da ima objekt u kojem će se moći održati najveći samiti i skupovi svijeta, gdje bilo ko iz svijeta, princ, kralj da dođe, da ima priliku sjesti i da se grad može interpretirati i prikazati – dodaje Bibanović.

– Jedino mogu apelovati na insvestitore da imaju kongresni centar u sklopu toga. To je ono što Sarajevo treba – više kongresnih sala. Svi znamo kakav je gore pogled, ambijent, tako da samo jedan veliki plus – ističe Fazlagić.

Upravo ovakvi projekti mogu Sarajevu osigurati status jedne od top destinacija kulturnog i eko turizma. Jer, brojke jesu bitne, ali je još važnija vizija kako da one postanu održivi razvojni temelj, a grad prepoznatljiv i konkurentan na svjetskoj mapi.