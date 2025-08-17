Sarajevo živi treću festivalsku noć: Ulice i lokali puni građana i turista

Treća noć 31. Sarajevo Film Festivala donijela je još jednu nezaboravnu atmosferu u srcu glavnog grada BiH. Veliki broj građana i turista ispunio je ulice, trgove i bašte kafića, uživajući u festivalskoj euforiji koja se širi Sarajevom.

Od projekcija do žive muzike i druženja uz festivalske sadržaje, grad je ponovo pokazao svoj jedinstveni duh i gostoprimstvo. Centar Sarajeva pulsira energijom – crveni tepih, filmske ekipe, poznata lica i brojni posjetioci zajedno stvaraju atmosferu koja se pamti.

Festivalske večeri su postale nezaobilazno mjesto susreta, kulture i zabave, a ovogodišnje izdanje SFF-a to još jednom potvrđuje na svakom koraku.

Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter "Avaza".