Danas bi se trebala donijeti odluka: Da li će doći do rekonstrukcije Vlade RS?

Prema navodima brojnih izvora iz RS danas bi se trebala desiti rekonstrukcija entitetske Vlade.

Spekuliše se da je zatraženo od premijera RS Radovana Viškovića (SNSD) da podnese ostavku, a on nije najsretniji takvim rješenjem.

Sastanci bi trebali biti održani danas, a nakon toga bi se trebalo znati kako će izgledati ta rekonstrukcija.

Kao imena premijera pominju se i neki aktuelni ministri, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, ali i neke nestranačke ličnosti, koje bi mogle imati širi blok podrške.

Inače, i sam Dodik je prilikom formiranja Vlade nakon izbora 2022. godine rekao da će njihov mandat trajati dvije godine, što je već davno prošlo.

Inače, Viškoviću je ovo drugi mandat na čelu Vlade RS i nepunih sedam godina obnaša ovu funkciju. Za to vrijeme je završio na američkoj crnoj listi, a osumnjičen je i za napad na ustavni poredak, zajedno s Dodikom i predsjednikom NSRS Nenadom Stevandićem.