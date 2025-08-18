DF: Odluke naših sudova i institucija donose se u Sarajevu, a ne u Beogradu, njihovo osporavanje znači osporavanje BiH

Izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom pravosudne presude Miloradu Dodiku predstavljaju otvoren napad na naše institucije i pokušaj nipodoštavanja pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije predmet, niti će ikada biti predmet saglasnosti ili odobravanja Srbije. Odluke naših sudova i naših institucija donose se u Sarajevu, a ne u Beogradu. Svako osporavanje tih odluka jeste osporavanje države Bosne i Hercegovine, a to nećemo tolerisati, saopćili su iz Demokratske fronte.

- Historija našeg regiona je sita velikosrpske nacionalističke politike u kojem se pod plaštom laži, obmana i zamjena teza, vrši najgrublje narušavanje teritorijalnog integriteta i stvarnog suvereniteta bosanske države. Nažalost, velikosrpski ciljevi su postali centralno lice politike u Srbiji. Recepcija Bosne i Hercegovine u takvom svijetu, srpskom političkom prostoru, jeste da je entitet Republike Srpske – srpska država preko Drine, i da kao takva treba biti ili ujedinjena ili kapacitirana kao samostalna država. To je nepodijeljen stav srpske politike i zato ne čudi eskalacija nedavnih izjava Vučića koji svojom propagandnom mašinerijom zauzima ulogu glavnog remetilačkog faktora na Balkanu.

Za očekivati je da Beograd nastavi u ovom smjeru, po diktatu i slovu takozvanog "svesrpskog sabora" i usvojene deklaracije kao mape puta secesije Bosne i Hercegovine. Cilj Vučića da od Bosne i Hercegovine napravi metu svojih unutrašnopolitičkih obračuna je uzaludan. Oni koji crtaju neke nove karte i sanjaju nedosanjane snove trebaju znati da se Bosna i Hecegovina i njene institucije ne mogu osporiti, suverenitet oduzeti, a integritet narušiti. Naša odlučnost u ovoj odbrani nikada nije bila upitna – i nikada neće biti - naveli su iz DF-a.