Sanidu Neslanoviću potrebno 14.224 eura za operaciju kojom će se spriječiti amputacija njegove noge

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Sanida Neslanovića iz Zenice, oca dvoje djece i demobilisanog borca, kojem je hitno potrebna operacija kako bi izbjegao amputaciju noge.
Za njega je u funkciji humanitarni broj 17042, a pozivom na ovaj broj donirate 2 KM. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u Bosni i Hercegovini.
Sanid je u januaru prošle godine imao težak pad na ledu, pri čemu je ozbiljno povrijedio koljeno. Nakon operacije u Zenici, dogodila se infekcija MRSA bakterijom, što je izazvalo niz komplikacija - hronične bolove, ukočenost noge, trombozu, pucanje patele i brojne neuspješne terapije.
Magnetnom rezonancom je utvrđeno da je koljeni zglob u potpunosti uništen. Jedina preostala opcija bila je liječenje u inostranstvu. U Sloveniji mu je već urađena prva operacija - ugradnja medicinskog cementa natopljenog antibioticima.
Sada mu je potrebna druga, odlučujuća operacija - ugradnja vještačkog koljena kako bi se spriječila amputacija. Trošak operacije iznosi 14.224 eura, što porodica ne može sama pokriti.
Osim pozivom na broj 17042, donacije su moguće i putem internetske platforme ili standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.
Računi za uplate
PayPal
(Sanid Neslanović)
Za uplate iz Bosne i Hercegovine
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International
141-306-53201196-79
NLB Banka
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH
186-121-03108095-46
ASA Banka
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71 000 Sarajevo
Svrha: Sanid Neslanović
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji
Erste Bank
IBAN: AT64 2011182266475400
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oestereich
Name: hilfhelfen-pomozi.ba
Verwendungszweck: Sanid Neslanović
Za uplate iz Nizozemske i zapadne Evrope
ING SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sanid Neslanović
Za uplate iz Turske
Vakif Katilim Bankasi A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sanid Neslanović