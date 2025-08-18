Sanidu Neslanoviću potrebno 14.224 eura za operaciju kojom će se spriječiti amputacija njegove noge

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Sanida Neslanovića iz Zenice, oca dvoje djece i demobilisanog borca, kojem je hitno potrebna operacija kako bi izbjegao amputaciju noge.

Za njega je u funkciji humanitarni broj 17042, a pozivom na ovaj broj donirate 2 KM. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u Bosni i Hercegovini.

Sanid je u januaru prošle godine imao težak pad na ledu, pri čemu je ozbiljno povrijedio koljeno. Nakon operacije u Zenici, dogodila se infekcija MRSA bakterijom, što je izazvalo niz komplikacija - hronične bolove, ukočenost noge, trombozu, pucanje patele i brojne neuspješne terapije.

Magnetnom rezonancom je utvrđeno da je koljeni zglob u potpunosti uništen. Jedina preostala opcija bila je liječenje u inostranstvu. U Sloveniji mu je već urađena prva operacija - ugradnja medicinskog cementa natopljenog antibioticima.

Sada mu je potrebna druga, odlučujuća operacija - ugradnja vještačkog koljena kako bi se spriječila amputacija. Trošak operacije iznosi 14.224 eura, što porodica ne može sama pokriti.

Osim pozivom na broj 17042, donacije su moguće i putem internetske platforme ili standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

Računi za uplate

PayPal

[email protected]

(Sanid Neslanović)

Za uplate iz Bosne i Hercegovine

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International

141-306-53201196-79

NLB Banka

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH

186-121-03108095-46

ASA Banka

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71 000 Sarajevo

Svrha: Sanid Neslanović

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji

Erste Bank

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Sanid Neslanović

Za uplate iz Nizozemske i zapadne Evrope

ING SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sanid Neslanović

Za uplate iz Turske

Vakif Katilim Bankasi A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sanid Neslanović