Mijatović: Počela otimačina ko će biti novi Dodik, prednjače psiho iz Banje Luke i Trebinja

Funkcioner SDP-a i ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Vojin Mijatović poručio je da je Dodik gotov, a da je počela "opšta otimačina ko će biti novi Dodik".

- Kandidati iz svih krajeva, stranaka i rupa Republike Srpske, poput borbe bikova na koridi svi zajapureni sa jednom namjerom, da budu novi Dodik. Tolika je gužva, toliko se kandidata javlja, da se iz gepeka javio čak i bezmudi zaboravljeni Igor Radojičić da istakne svoje postojanje iako nije smio ni da postoji dok je Dodik bio “živ”.

”Opozicione” vedete poubijaše se u objašnjavanju ko je bolji Dodik, prednjače psiho iz Banje Luke i psiho iz Trebinja. Njih dvojica smatraju da je tron samo njihov. Oko Dodika oštre se noževi ko preuzima preduzeće (SNSD), čeka se samo mig iz Beograda ili Londona da krene bartoubilački rat oko preuzimanja preduzeća.

Iz Sarajeva navijaju, iako ne žele da vide šta rade sopstvenoj zemlji, zbog gubitka vlasti proglasili su pola zemlje izdajnicima i svi ne valjaju sem njih. U Srbiji kuha čorba na max, slijedi potpuni haos bez jasnog ishoda. Ponovo kuha u mojoj zemlji, ponovo strani kuhari domaći pomoćni radnici, baš me boli uho ako poslije Dodika dođe novi Dodik, poslije Bakira novi Bakir, poslije Dragana novi Dragan. Ako bude tako, a izgleda da hoće, je**ga narode onda je do nas - poručio je Mijatović.