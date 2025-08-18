Turisti iz Izraela čekaju putne listove: Očekuje se da problem bude riješen tokom dana

Veliku pažnju medija u BiH, ali i regionu izazvala je jučerašnja vijest da je 48 turista iz Izraela onemogućeno da se vrate kući, nakon što su njihovi pasoši slučajno završili u kanti za smeće hotela u kojem su odsjeli.

Kako saznaje “Avaz”, na rješavanju ovog problema intenzivno se radi, a u Službi za poslove sa strancima BIH očekuju da postupak izdavanja putnih listova bude okončan tokom dana, kako je ranije i najavljeno. Osim Službe, putne listove državljanima Izraela može izdati i ambasada ove zemlje u Beogradu, a radi se o standardnoj proceduri u slučaju gubitka putnih isprava.