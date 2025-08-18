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Turisti iz Izraela čekaju putne listove: Očekuje se da problem bude riješen tokom dana

Spletom neretnih okolnosti, kesa s pasošima grupe turista iz Izraela, slučajno je pala u kantu za smeće i završila na gradskoj deponiji

Hotel "Hills". Instagram

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

18.8.2025

Veliku pažnju medija u BiH, ali i regionu izazvala je jučerašnja vijest da je 48 turista iz Izraela onemogućeno da se vrate kući, nakon što su njihovi pasoši slučajno završili u kanti za smeće hotela u kojem su odsjeli. 

Kako saznaje “Avaz”, na rješavanju ovog problema intenzivno se radi, a u Službi za poslove sa strancima BIH očekuju da postupak izdavanja putnih listova bude okončan tokom dana, kako je ranije i najavljeno. Osim Službe, putne listove državljanima Izraela može izdati i ambasada ove zemlje u Beogradu, a radi se o standardnoj proceduri u slučaju gubitka putnih isprava.

Podsjetimo, spletom neretnih okolnosti, kesa s pasošima grupe turista iz Izraela, slučajno je pala u kantu za smeće i završila na gradskoj deponiji, što je bio povod zlonamjernim komentarima koji su užarili društvene mreže.

Među onima koji nisu gubili vrijeme da ovaj događaj protumače kao “barbarizam” i “dokaz mržnje”, bio je i predsjednik RS Milorad Dodik, koji se nakon objavljivanja video snimka, na kojem se vidi da se radilo o slučajnosti, ovim povodom više nije oglašavao. Uprava hotela gostima je osigurala uvjete za ostanak u hotelu, te ponudila čarter let, nakon rješavanja problema s putnim listovima, ako to bude neophodno.

# IZRAEL
# HOTEL HILLS
# SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH
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